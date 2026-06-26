Fliegender Wechsel

Kloten-Goalie Huet wechselt zu Liga-Konkurrent +++ Rochade bei den ZSC Lions

Die National-League-Saison neigt sich dem Ende zu. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannten Transfers für 2026/27.

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Kloten-Goalie Huet wechselt zu Liga-Konkurrent

Der EHC Kloten verliert seinen 21-jährigen Torhüter Ewan Huet. Wo er unterschrieben hat, ist noch nicht bekannt. Kloten meldet lediglich, dass es sich um einen anderen National-League-Klub handle und man eine Ablösesumme erhalte. (ram)

Bild: keystone

Rochade bei den ZSC Lions

Die ZSC Lions gaben den Abgang ihres Stürmers Alessandro Segafredo bekannt. Der Italiener mit Schweizer Lizenz wird durch Joshua Fahrni ersetzt, der aus Langnau kommt.

Da ihm die Spielzeit fehlte (acht Spiele in der National League in der vergangenen Saison), wechselt der 21-jährige Segafredo zu den Rapperswil-Jona Lakers, um dort seine Karriere in der höchsten Schweizer Eishockeyliga richtig in Gang zu bringen.

Um seinen Wegzug auszugleichen, haben die Zürcher den 23-jährigen Joshua Fahrni unter Vertrag genommen, der in der vergangenen Saison in 20 Spielen für die SCL Tigers keinen Punkt verbuchen konnte. Fahrni spielte zuvor in Bern und war in Langnau durch eine Verletzung beeinträchtigt. Nun wird er versuchen, im Kader der Lions wieder zu seiner Form zurückzufinden. (car/sda)

Rochette unterschreibt in der NHL

Théo Rochette verlässt den HC Lausanne nach drei Jahren und wechselt in die NHL. Der 24-jährige Stürmer hat für ein Jahr bei den Detroit Red Wings unterschrieben. Für Rochette ist es eine Rückkehr nach Nordamerika, wo er zwischen 2018 und 2023 in der kanadischen Nachwuchsliga QMJHL aktiv war. In seinem letzten Jahr erzielte er in 83 Spielen für Québec 46 Tore und 81 Assists. Dennoch wurde er im Draft nicht ausgewählt.

Die letzten drei Saisons spielte der Schweiz-Kanadier dann für den HC Lausanne, mit dem er zweimal den Playoff-Final erreichte. Zuletzt nahm er zudem erstmals an einer WM teil und holte mit der Schweiz dort Silber. Dabei kam er in zehn Spielen auf drei Tore und drei Assists.

Biasca wechselt zu den Boston Bruins

Der Schweizer Eishockey-Nationalstürmer Attilio Biasca versucht sein Glück in der NHL. Wie Fribourg-Gottéron mitteilt, hat der 23-jährige Flügelstürmer bei den Boston Bruins einen Entry-Level-Vertrag unterschrieben.

In der vergangenen Saison absolvierte er bei Gottéron 45 Spiele und sammelte dabei 27 Punkte. In den Playoffs steuerte Biasca in 14 Spielen drei Punkte zum Freiburger Meistertitel bei. In der Folge bestritt er dann auch die erste WM seiner Karriere und holte seine erste Medaille. (abu)

Ein Lette und ein Schweizer Meister für Ajoie

Der HC Ajoie verstärkt sein Kader mit zwei Stürmern. Der lettische Internationale Deniss Smirnovs und Jeremi Gerber haben sich für zwei Saisons verpflichtet.

Der 27-jährige Smirnovs, der über eine Schweizer Lizenz verfügt, wechselt vom EHC Kloten in den Jura. An der am vergangenen Sonntag zu Ende gegangenen WM in der Schweiz überzeugte er mit neun Skorerpunkten in acht Spielen. Der ein Jahr jüngere Gerber stösst von Schweizer Meister Fribourg-Gottéron zu Ajoie. (car/sda)

EHC Biel verpflichtet kanadischen Stürmer

Der EHC Biel verpflichtet Andrew Agozzino. Wie der Verein am Mittwoch mitteilt, unterschreibt der kanadische Stürmer einen Vertrag bis 2027.

Bis anhin bestritt der 35-Jährige 43 Spiele in der NHL für verschiedene Vereine. Den Grossteil seiner Karriere stand er jedoch in der AHL, der zweithöchsten amerikanischen Liga, auf dem Eis. In der vergangenen Saison erzielte er 39 Punkte in 56 AHL-Spielen für die Tucson Roadrunners, das Farmteam der Utah Mammoth. (abu/sda)

Dominik Kahun verlässt Lausanne

Der HC Lausanne und der Stürmer Dominik Kahun gehen künftig getrennte Wege. Der 30-jährige Deutsche hätte bei den Waadtländern noch einen bis Ende Saison 2026/27 gültigen Vertrag gehabt. Dieser wird nun – im gegenseitigen Einvernehmen, wie der Klub mitteilt – aufgelöst. (riz/sda)

Bild: keystone

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

kommt von Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Joshua Fahrni (Stürmer, 23)

kommt von den SCL Tigers



Abgänge ❌

🇨🇭Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

geht zu den SCRJ Lakers

🇨🇭Dario Trutmann (Verteidiger, 33)

geht zum EHC Biel

🇩🇪🇺🇸 Harrison Schreiber (Stürmer, 24)

geht zum HC Davos

🇮🇹 Alessandro Segafredo (Stürmer, 21)

geht zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

…

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭🇨🇦 Théo Rochette (Stürmer, 24)

wechselt zu den Detroit Red Wings

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Lausanne und das Unmögliche möglich machen – Teil III

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)

kommt von Malmö U20

🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)

kommt von Ilves Tampere

🇨🇦 Ian Mitchell (Verteidiger, 27)

kommt von Syracuse Crunch (AHL)

🇺🇸 Sonny Milano (Stürmer, 29)

kommt von den Washington Capitals



Abgänge ❌

🇨🇭 Simon Moser (Stürmer, 37)

tritt zurück

🇸🇪 Victor Ejdsell (Stürmer, 30)

geht zu Färjestad (SWE)

🇨🇭Ramon Untersander (Verteidiger, 35)

wechselt zu Genf-Servette

🇨🇭Joël Vermin (Stürmer, 34)

unbekannt

🇸🇪 Hardy Häman Aktell (Verteidiger, 27)

unbekannt

🇷🇺🇰🇿 Aleksandr Iakovenko (Verteidiger, 28)

unbekannt

🇨🇭 Andri Henauer (Torhüter, 24)

unbekannt

🇸🇪 Victor Ejdsell (Flügel, 30)

unbekannt

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Center, 33)

unbekannt

🇨🇭Noah Fuss (Flügel, 24)

unbekannt​

Gerüchte 💬

🇨🇦 Ian Mitchell (Verteidiger, 27)

soll von Grand Rapids (AHL) kommen



EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

geht zu den SCL Tigers

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇭 Dominik Schlumpf (Verteidiger, 35)

noch offen

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Der EV Zug und die Rückkehr zum Spektakel

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda

🇨🇭 Lars Steiner (Stürmer, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇭🇳🇱 Guus Van der Kaaij (Verteidiger, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇦 Frédéric Allard (Verteidiger, 28)

kommt von Lulea

🇩🇪🇺🇸 Harrison Schreiber (Stürmer, 24)

kommt von den ZSC Lions



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

wechselt zum EV Zug

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Lugano

🇨🇿 Matej Stransky (Stürmer, 33)

wechselt zu Pardubice



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Meisterliche Morgenröte zieht in Davos herauf

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇦 Anthony Richard (Stürmer, 29)

kommt von den Philadelphia Flyers



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

🇨🇭 Julien Sprunger (Stürmer, 40)

tritt zurück

🇸🇪 Lucas Wallmark (Stürmer, 30)

geht nach Björklöven (SWE)

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 26)

wechselt zu HC Ajoie

🇨🇭 Attilio Biasca (Stürmer, 23)

wechselt zu den Boston Bruins (NHL)​

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Fribourg und ein schwedisches Drehbuch für die Traumfabrik

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Raphael Prassl (Stürmer, 27)

kommt von Lausanne

🇸🇪 Simon Johansson (Verteidiger, 26)

kommt von Ilves Tampere

🇫🇮 Arttu Ruotsalainen (Stürmer, 28)

kommt von Frölunda

🇨🇭 Michael Hügli (Stürmer, 30)

kommt vom Lausanne HC



Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭🇫🇷 Ewan Huet (Goalie, 21)

neuer Klub noch nicht bekannt

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

wechselt zu Lausanne

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇭 Steve Kellenberger (Verteidiger, 39)

tritt zurück

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Klotens zerbrechliche Renaissance

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)

kommt von Timra IK

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

kommt vom EV Zug

🇸🇪 Emil Pettersson (Stürmer, 32)

kommt von Timra IK

🇨🇭Arno Nussbaumer (Verteidiger, 22)

kommt von Ajoie

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

🇫🇮 Harri Pesonen (Stürmer, 37)

unbekannt

🇨🇭 Joshua Fahrni (Stürmer, 23)

geht zu den ZSC Lions​

Gerüchte 💬



...

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Ein neues Fundament und eine Milchbüchlein-Rechnung bei den SCL Tigers

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

kommt von den ZSC Lions

🇨🇭 Fabrice Herzog (Stürmer, 31)

kommt vom EV Zug

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 33)

kommt vom HC Lugano

🇮🇹 Alessandro Segafredo (Stürmer, 21)

kommt von den ZSC Lions​

Abgänge ❌

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

geht zu Fribourg

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

geht zu Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

geht zu den ZSC Lions

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

wechselt zum HC Ajoie

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 30)

wechselt zum HC Ajoie



Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Taktik gegen schwindendes Talent bei den Lakers

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



🇨🇿 Petr Kodytek (Stürmer, 28)

kommt von Helsinki IFK

🇨🇦 Nate Schnarr (Stürmer, 27)

kommt von den Kölner Haien

🇫🇮 Roby Järventie (Stürmer, 23)

kommt von den Bakersfield Condors (AHL)



Abgänge ❌

🇦🇹 Dominic Zwerger (Stürmer, 29)

wechselt zum EHC Biel

🇨🇦 Chris DiDomenico (Stürmer, 37)

wechselt zu Björklöven (SWE)

Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Dominic Zwerger (Stürmer, 29)

kommt von Ambri

🇸🇪🇨🇭 Viktor Östlund (Goalie, 31)

kommt von La Chaux-de-Fonds

🇨🇭Dario Truttmann (Verteidiger, 33)

kommt von den ZSC Lions

🇸🇪 Victor Söderström (Verteidiger, 25)

kommt von den Providence Bruins (AHL)

🇨🇦 Andrew Agozzino (Stürmer 35)

kommt von Tucson (AHL)

Abgänge ❌

🇫🇮 Jere Sallinen (Flügel, 35)

unbekannt

🇨🇭 Luis Janett (Goalie, 25)

wechselt nach Nürnberg

🇨🇭 Nicolas Müller (Stürmer, 26)

wechselt zu Genf-Servette



Gerüchte 💬

...





Das aktuelle Team: Eismeister Zaugg Stresstest für Biels Jugendstil

Genf-Servette HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

kommt von den SCRJ Lakers

🇨🇭 Nicolas Müller (Stürmer, 26)

wechselt zu Genf-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Eismeister Zaugg Servette – der lange Kater nach dem Goldrausch

HC Lugano

Zugänge ✅

🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)

kommt von Lulea

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Davos

🇫🇮 Jere Innala (Stürmer, 28)

kommt von Frölunda

🇸🇪 Olle Lycksell (Stürmer, 26)

kommt von Ottawa Senators

🇫🇮 Lassi Thomson (Verteidiger, 25)

kommt von Ottawa Senators

Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

wechselt zum HC Ajoie

🇨🇦 Mike Sgarbossa (Stürmer, 33)

wechselt zu den SCRJ Lakers

🇨🇦 Connor Carrick (Verteidiger, 31)

unbekannt

🇸🇪 Einar Emanuelsson (Stürmer, 29)

wechselt zu SaiPa Lappeenranta

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team Eismeister Zaugg Der HC Lugano, verloren zwischen Romantik und Realität

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

kommt vom HC Lugano

🇨🇭 Nolan Diem (Stürmer, 32)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

kommt vom EHC Kloten

🇫🇮 Kristian Tanus (Stürmer, 25)

kommt von Tappara Tampere

🇨🇭 Matthew Kellenberger (Verteidiger, 27)

kommt von Rapperswil

🇫🇮 Julius Honka (Verteidiger, 30)

kommt von Rapperswil

🇱🇻 Deniss Smirnovs (Stürmer, 27)

kommt von EHC Kloten

🇨🇭 Jeremi Gerber (Stürmer, 26)

kommt von Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

Jannik Fischer (Verteidiger, 35)

tritt zurück

🇨🇭Arno Nussbaumer (Verteidiger, 22)

geht zu den SCL Tigers



Gerüchte 💬

...