Valtteri Bottas im Alfa Romeo wurde Elfter. Der Finne gewann damit im siebten Rennen in diesem Jahr, in dem er ins Ziel kam, zum ersten Mal keine WM-Punkte. Teamkollege Zhou Guanyu schied mit einem mechanischen Problem noch vor Rennhälfte aus.

Für Verstappen war der Sieg eine Premiere und zugleich ein Jubiläum. Er siegte erstmals auf dem Stadtkurs in Aserbaidschan und zum insgesamt 25. Mal in der Formel 1 .

Zum fünften Mal in dieser Saison heisst der Sieger eines Formel-1-GPs Max Verstappen. Der Weltmeister aus den Niederlanden gewinnt in Baku den Grossen Preis von Aserbaidschan. In Le Mans feiert der Schweizer Sébastien Buemi derweil einen weiteren Sieg beim legendären 24-Stunden-Rennen.

Deutschlands Nationalmannschaft hat keines der letzten vier Spiele verloren, aber auch keines davon gewonnen. Zum vierten 1:1 am Stück liess sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick von den Ungarn in Budapest zwingen. Die Deutschen brauchten sogar einiges Glück, um die Niederlage zu vermeiden. Die Ungarn schossen in diesem ereignisarmen Match sieben Mal aufs Tor, die Deutschen ein einziges Mal. Das ist sehr wenig für die beste Auswahl eines Landes, in dem man schon unverhohlen vom Gewinn des Weltmeistertitels spricht.