GP Spanien: Verstappen fährt überlegen zum nächsten Sieg – Zhou punktet

Zhou Guanyu im einen Auto des Teams Alfa Romeo wurde Neunter und sicherte sich zum zweiten Mal in diesem Jahr WM-Punkte. Im Grand Prix von Australien war der Chinese ebenfalls Neunter geworden. Sein Teamkollege Valtteri Bottas kam nicht über den 19. und vorletzten hinaus.

Nach seinem fünften Sieg in der laufenden Saison vergrösserte Verstappen als Führender in der WM-Wertung den Abstand auf seinen zweitplatzierten Teamkollegen Sergio Perez auf 53 Punkte. Der Mexikaner wurde in Montmeló Vierter.

Verstappen erreichte das Ziel auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya 24 beziehungsweise 32 Sekunden vor seinen ersten Verfolgern, Lewis Hamilton und George Russell in den Mercedes. Beim Start verteidigte der von ganz vorne losgefahrene Verstappen seine Spitzenposition erfolgreich, baute seinen Vorsprung sukzessive aus und fuhr bald ein einsames Rennen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

21 Gründe, wieso das Leben in der Schweiz scheisse ist (laut Reddit)

Sexsucht, ein 88fach betrogener Gatte und Intrigen: So lebte die britische Skandalherzogin

Topklub mischt sich in Xhaka-Poker ein +++ Real Madrid will Chelsea-Star

Christus, Geld und die Aussicht auf schnellen Sex – was Schweizer Gurus antreibt

20 Verletzte nach Raketenangriff auf Wohnhaus in Dnipro ++ Russland sucht mehr Freiwillige

Die Tiefzinsen dürften zurückkehren – doch was passiert bis dahin noch?

Ironman-EM in Hamburg: ARD bricht Übertragung nach Horror-Unfall ab

Raphael Wicky sagt: «Ich mache diesen Job aus Liebe zum Fussball»

Raphael Wicky könnte bereits in seiner ersten Saison als YB-Trainer das Double gewinnen. Er hat bereits einige Cupfinals im Wankdorf erlebt, stets mit guten Gefühlen. Bleibt das auch am Sonntag so?

Wie gut ist Raphael Wicky als Trainer wirklich? Es ist noch nicht allzu lange her, da wurde diese Frage in der Fussball-Schweiz ziemlich heftig diskutiert. Im letzten Sommer hat er bei YB als Chef übernommen. Mit dem ­klaren Auftrag, die Berner wieder an die Spitze zu führen.