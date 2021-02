Sport

Formel 1: Fernando Alonso nach Velo-Unfall im Tessin im Spital



«Er ist in guter Verfassung» – Fernando Alonso nach Velo-Unfall im Tessin im Spital

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat sich bei einem Velo-Unfall in der Schweiz verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Gemäss seinem Team «Alpine F1» (ehemals Renault) geht es dem 39-Jährigen den Umständen entsprechend gut. «Er ist bei Bewusstsein und in guter Verfassung», schrieb der Rennstall in einem Communiqué auf Twitter.

Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/ateZJHITxj — Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 11, 2021

Wie die italienische Zeitung «Gazzetta dello Sport» schrieb, wurde Alonso von einem Auto angefahren, während der leidenschaftliche Radfahrer mit dem Velo nahe Lugano trainierte. Gemäss ersten Erkenntnissen soll sich der Spanier einen Kieferbruch erlitten haben, zudem hätten mehrere Zähne Schaden erlitten.

Der ehemalige Weltmeister soll heute morgen für weitere Untersuchungen nach Bern gebracht werden. Carlos Sainz (Ferrari) wünschte seinem Landsmann gute Besserung auf Twitter: «Wir hoffen, dass es nichts ist und du so schnell wie möglich wieder gesund wirst»

Ánimo @alo_oficial. Esperemos que no sea nada y te recuperes lo antes posible! — Carlos Sainz (@Carlossainz55) February 11, 2021

Alonso hatte sich 2018 aus der Königsklasse Formel 1 verabschiedet, schloss sich auf die bevorstehende Saison allerdings Alpine F1 an, wo er Teamkollege des Franzosen Esteban Ocon ist. (abu/sda)

