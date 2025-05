Die besten Bilder der WM 1 / 18 Die besten Bilder der Eishockey-WM 2025 Gibt das 2 Minuten für den Linienrichter, der diesen Dänen im Schwitzkasten hat? quelle: keystone / bo amstrup

Schweden bezwingt Finnland im Prestige-Duell mit 2:1

Die Resultate der Hockey-WM in Schweden vom Montagabend.

Gruppe A

Österreich – Slowakei 3:2 n.P.

Österreich kommt an der WM zum ersten Sieg. Das Team des Schweizer Trainers Roger Bader bezwingt in Stockholm die Slowakei 3:2 nach Penaltyschiessen.

Für die rot-weiss-roten Fans lohnte sich das Kommen. Bild: keystone

Die Österreicher führten nach dem ersten Drittel 2:0. Peter Schneider von Serienmeister Salzburg und Marco Kasper, Stürmer der Detroit Red Wings, mit seinem zweiten Treffer an diesem Turnier liessen mit ihren Toren Hoffnungen auf das erste zählbare Ergebnis aufkommen. Die Slowaken vermochten zwar bis Mitte des dritten Abschnitts auszugleichen, doch im Penaltyschiessen sorgte abermals Schneider für die Entscheidung.

Der Erfolg tut nach den unglücklichen Niederlagen in den ersten beiden Partien gegen Finnland und Schweden besonders gut. Gegen Schweden musste sich Baders Equipe trotz 2:1-Führung bis gut zwei Minuten vor Schluss 2:4 geschlagen geben.

Finnland – Schweden 2:1

Im zweiten Spiel vom Montag in der Gruppe A entschied Schweden das Prestige-Duell gegen Finnland 2:1 für sich. Das Team der Tre Konor steht damit nach drei Partien mit dem Maximum von neun Punkten da. Die Finnen bezogen nach ihren mühevollen Siegen gegen Österreich und Frankreich die erste Niederlage.

Gruppe B

USA – Schweiz 0:3

Bereits im ersten Drittel brachten Damien Riat (13.) und Jonas Siegenthaler (16.) die Schweizer 2:0 in Führung, danach gerieten sie kaum mehr in Bedrängnis, beklagten sogar noch drei Pfostenschüsse. In der 52. Minute sorgte Dean Kukan mit einem abgelenkten Weitschuss für die Entscheidung. Leonardo Genoni wehrte für seinen Shutout 23 Schüsse ab.

Tschechien – Dänemark 7:2

In der Gruppe B mit der Schweiz erfüllte Tschechien mit einem 7:2-Erfolg die Pflicht gegen das punktelose Dänemark. Nach torlosen ersten 20 Minuten sorgte der Titelverteidiger mit vier Toren im zweiten Drittel für die vorentscheidende Differenz. Die ersten zwei Treffer erzielten die Tschechen innert 48 Sekunden.

