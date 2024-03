Da war die Welt noch in Ordnung: F1-Academy-Fahrerin Doriane Pin feiert ihren ersten Sieg in Dschidda. Bild: IMAGO/PanoramiC

F1-Nachwuchsfahrerin merkt nicht, dass sie gewonnen hat – und sorgt für Rennabbruch

Kuriose Szene im zweiten Rennen der F1-Academy in Dschidda (Saudi-Arabien): Doriane Pin fährt nach 13 Runden als Siegerin über die Ziellinie, doch während ihre Renningenieure jubeln und sich über den Sieg freuen, fährt die junge Französin einfach weiter. Und zwar Vollgas. Die 20-Jährige hat die Zielflagge übersehen und realisiert nicht, dass sie zu diesem Zeitpunkt eigentlich gewonnen hat.

Eine Fahrerin im Höchsttempo, während ihre Konkurrentinnen im Zielbereich anhalten, ist natürlich gefährlich. Die Rennleitung schreitet ein und zeigt die rote Flagge – Rennabbruch. Erst da reagiert auch Pins Team per Funk: «Doriane, was machst du? Da war doch die Zielflagge?» «Sorry, ihr habt mir nichts gesagt», antwortet die Fahrerin zurück. «Du musst jetzt ganz langsam zurückkommen, sehr langsam», informiert wiederum das Team.

Doch dieser Ratschlag kommt zu spät. Weil sie die Zielflagge zwei Mal überfahren hat, erhält Pin am Ende eine 20-Sekunden-Strafe und wurde so auf den neunten Platz zurückgeworfen. Die Britin Abbi Pulling erbte den Sieg. Die Boxencrew hätte sie aufgefordert, noch die schnellste Rennrunde zu holen, erklärte die Französin das Malheur. «Ich hatte Probleme mit dem Funk und konnte die Ingenieure nicht hören, also wusste ich nicht, ob es die letzte Runde war oder nicht. Ich habe weiter Gas gegeben, falls es die letzte Runde ist.»

Die Rückversetzung ist für Pin extrem bitter, weil sie die Konkurrenz in Dschidda eigentlich dominiert hat. Sie gewann nicht nur das erste Rennen am Samstag, sondern dominierte auch im Training und in beiden Qualifyings.

Die F1-Academy ist eine Rennserie, die von der Formel 1 vermarktet wird und in der ausschliesslich Frauen fahren. Mit der 17-jährigen Zürcherin Tina Hausmann ist auch eine Schweizerin vertreten. Sie fuhr in Dschidda die Ränge 6 und 13 heraus. (abu)