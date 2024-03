Die Schlagzeilen um Christian Horner (Mitte) hören nicht auf. Bild: keystone

Was U2 damit zu tun haben, dass Red Bull vielleicht doch Christian Horner rauswirft

Eigentlich schien es so, als würde Red-Bull-Teamchef Christian Horner seinen Job behalten. Doch nun könnte es zu einer Wende kommen.

William Laing / t-online

Der interne Machtkampf bei Red Bull geht in die nächste Runde. Teamchef Christian Horner war von einer Mitarbeiterin unangemessenes Verhalten vorgeworfen worden. Nach einer unabhängigen Untersuchung hatte Red Bull die Beschwerde abgewiesen. Horner blieb im Amt. Doch das könnte sich nun ändern.

Wie das Portal «F1-Insider» berichtet, steht der Brite kurz vor dem Rauswurf. Demnach würden die thailändischen Mehranteilseigner um Chalerm Yoovidhya in dem Fall nun die Seite wechseln. Er hatte Horner dem Vernehmen nach zunächst den Job gerettet, während die österreichische Garde um Oliver Mintzlaff den Teamchef wohl gerne losgeworden wäre.

Christian Horner ist mit dem früheren «Spice Girl» Geri Halliwell verheiratet. Bild: keystone

U2 soll mit einem Song helfen

Ein Grund für den Sinneswandel bei den Thailändern: Frauenrechtlerinnen in den USA, einem wichtigen Markt für Red Bull, sollen zum Boykott des Konzerns aufgerufen haben.

Dazu kommt: Bei den Mehranteilseignern besteht die Befürchtung, dass die betroffene Mitarbeiterin sich in den kommenden Tagen an die Öffentlichkeit wenden wird, da die Untersuchung möglicherweise doch nicht so objektiv gewesen sein soll, wie Red Bull mitgeteilt hatte, heisst es.

Zudem soll sogar die Rockband U2 der Frau mit einem Song helfen wollen. Denn: Deren Bruder ist laut Bericht angeblich der Schwiegersohn von Gitarrist «The Edge». Die Mehranteilseigner sollen den Einfluss der Band fürchten.

U2 bei einem Konzert im australischen Sydney. Bild: www.imago-images.de

«F1-Insider» schreibt von gut unterrichteten Quellen, die von einem Aus von Horner noch vor dem nächsten Rennen in Australien berichten. (ram/t-online)