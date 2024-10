Catherine Debrunner holte an den diesjährigen Paralympics in Paris 4× Gold und 1× Silber. Damit nicht genug: Die junge Spitzensportlerin stellte am Turnier auch noch vier Rekorde auf. Niemand der Schweizer Delegation war in Paris erfolgreicher als sie. Die ausgebildete Primarlehrerin stellt sich im Video unserem Fragebot und klärt, ob Rollstuhlleichtathletik das gleiche ist wie «normale Leichtathletik» und wo sie nervöser ist – vor einer neuen Schulklasse oder an dem Start der Paralympics.

OnlyFans hat sich als Plattform für erotische und pornografische Inhalte etabliert. Weshalb es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis auch globale Sportstars das wirtschaftliche Potenzial für sich entdecken.

Derzeit spielt er in Australien, zuvor stand er in seiner Heimat Brasilien, in den USA, der Ukraine, in Deutschland bei Bayern München und in Italien bei Juventus Turin unter Vertrag. Douglas Costa hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er dort unterschreibt, wo er am meisten verdienen kann.