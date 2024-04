Die Schweizerinnen bejubeln den Treffer zum 3:0. Bild: keystone

Dank Verteidigerinnen in Torlaune: Die Schweiz startet mit lockerem Sieg in die EM-Quali

Mehr «Sport»

Die Schweiz startet erfolgreich in die EM-Qualifikation. Das Team von Pia Sundhage schlägt die Türkei in Zürich überzeugend 3:1.

Viele Tore wollten sie schiessen, hatte Ramona Bachmann am Vortag als Zielvorgabe für den Auftakt in die EM-Qualifikation gegen die Türkei ausgegeben. Deren drei sollten es werden.

Im letzten Jahr unter der im November entlassenen Inka Grings war das Toreschiessen das grosse Sorgenkind des Schweizer Teams gewesen. Unter Nachfolgerin Pia Sundhage scheint die SFV-Auswahl doch deutlich schwungvoller, zielstrebiger und eben torgefährlicher aufzutreten.

Vorab Ramona Bachmann war im Zürcher Letzigrund vor gut 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern ein Aktivposten. Der am Donnerstag bekannt gewordene Wechsel in die USA nach Houston schien der Offensivakteurin neuen Schwung verliehen zu haben. Immer wieder stellte die 33-Jährige die Abwehr der Türkinnen vor Probleme.

Verteidigerinnen sorgen für die Tore

Ein Eckball Bachmanns fand dann nach einer halben Stunde den Kopf von Viola Calligaris, die in ihrem 51. Länderspiel ihr sechstes Tor erzielte.

Calligaris' erster Streich: das 1:0 für die Schweiz. Video: SRF

Doch auch ihre Partnerin im Abwehrzentrum wusste in der Offensive Akzente zu setzen. Erst prüfte Luana Bühler die türkische Torhüterin mit einem Schuss aus grosser Distanz, dann, kurz nach Wiederbeginn in der zweiten Halbzeit war auch die Akteurin von Tottenham Hotspur mit dem Kopf zur Stelle und traf im 49. Einsatz für die Schweiz zum zweiten Mal (52.).

Luana Bühler erhöht per Kopf auf 2:0. Video: SRF

In der Schlussphase folgte für Calligaris, die aktuell von Paris Saint-Germain an Juventus Turin ausgeliehen ist, der zweite Streich.

Das 3:0 – wieder trifft Viola Calligaris. Video: SRF

Dass ausgerechnet zwei Abwehrspielerinnen für die offensiven Glanzlichter sorgen, heisst nicht, dass nicht auch andere hätten treffen können. Bachmann, Smilla Vallotto oder Alayah Pilgrim besassen gute Möglichkeiten, das Skore noch deutlicher werden zu lassen.

Für die Schweiz geht es in dieser EM-Qualifikation zwar nicht um ein Ticket an der Endrunde 2025. Dieses hat sie als Gastgeberin auf sicher. Aber es geht darum in die höchste Liga der Nations League zurückzukehren.

Da sich ihre Gruppengegnerinnen Ungarn und Aserbaidschan an diesem ersten Spieltag 1:1 getrennt haben, führen die Schweizerinnen die Tabelle an und nehmen einen ersten Schritt Richtung Aufstieg. Die Gruppensiegerinnen der vier Gruppen in der Liga B steigen nämlich in die Liga A auf und können sich dann in der Nations League wieder mit den besten Teams Europas messen.

Schweiz - Türkei 3:1 (1:0)

Letzigrund, Zürich. - 5490 Zuschauer. - SR Bastos (POR).

Tore: 30. Calligaris 1:0. 52. Bühler 2:0. 78. Calligaris 3:0. 81. Turkoglu 3:1.

Schweiz: Herzog; Maritz (79. Riesen), Calligaris, Bühler, Stierli; Reuteler, Bachmann (63. Xhemaili), Terchoun (54. Bienz); Vallotto, Pilgrim (79. Lehmann), Csillag.

Bemerkungen: Schweiz ohne Arfaoui (verletzt). Keine Verwarnungen.

(dab/sda)