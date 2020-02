Sport

Champions League: Das sind die Hymnen der Achtelfinal-Teilnehmer 2019/20



Die Hymnen der CL-Achtelfinalisten im Duell – entscheide, wer gewinnt!

Es ist die Melodie, die Fussballfans an den Bildschirm fesselt. Wenn Tony Brittens Champions-League-Hymne ertönt, dann wissen sie: Jetzt ist Zeit für den besten Fussball der Welt. Das gilt vor allem für den Frühling, wenn es in der K.o.-Phase um alles oder nichts geht.

In den Stadien kommt natürlich auch noch andere Musik aus den Lautsprechern. Das sind die Songs – und du entscheidest, wer die Achtelfinals der Champions League übersteht.

Wähle nicht nach Sympathie für den Klub, sondern entscheide: Wer hat deiner Meinung nach die schönere Hymne?

Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain

Dienstag 18.2., 21.00 Uhr

Borussia Dortmund Video: YouTube/TheRudiDO

Dortmund hätte noch andere Lieder (etwa «Heja BVB») zur Auswahl, aber «Am Borsigplatz geboren» gefällt mir einfach saugut. Zur Melodie des PSG-Lieds («Go West» von den Pet Shop Boys bzw. den Village People) wird auch beim Gegner gesungen. Dort heisst der Refrain: «Olé, hier kommt der BVB!»

Umfrage Welche Hymne gefällt dir besser? Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain

Abstimmen 271 Borussia Dortmund 86%

Paris Saint-Germain 14%

Atlético Madrid – FC Liverpool

Dienstag 18.2., 21.00 Uhr

Atlético Madrid Video: YouTube/Gribochek

FC Liverpool Video: YouTube/BT Sport

Der ganz grosse Klassiker aus Liverpool wird von einer Hymne herausgefordert, die von den Fans mit viel Inbrunst vorgetragen wird – so leidenschaftlich wie Diego Simeones Spieler in der Regel auftreten. Vielleicht nicht die klare Sache, wie es scheint.

Umfrage Welche Hymne gefällt dir besser? Atlético Madrid

FC Liverpool

Abstimmen 297 Atlético Madrid 14%

FC Liverpool 85%

Atalanta Bergamo – FC Valencia

Mittwoch 19.2., 21.00 Uhr

FC Valencia Video: YouTube/Valencia CF

Atalanta ist keiner der ganz grossen italienischen Klubs, entsprechend kennen wohl die wenigsten seine Hymne. Ein klares Versäumnis! Bei mir jedenfalls war es Liebe aufs erste Hinhören. Ob Valencia gegen die «magische Göttin» bestehen kann? Ein Duell, das hymnentechnisch gesehen völlig zurecht in der Königsklasse ausgetragen wird.

Umfrage Welche Hymne gefällt dir besser? Atalanta Bergamo

FC Valencia

Abstimmen 181 Atalanta Bergamo 55%

FC Valencia 44%

Tottenham Hotspur – RB Leipzig

Mittwoch 19.2., 21.00 Uhr

Tottenham Hotspur Video: YouTube/fizzska

RB Leipzig Video: YouTube/Mister Wuschel

Die Spurs sind nicht die einzigen, die das Lied singen, bekannt ist vor allem die Version von Manchester United. Bei Leipzig sind die Kommentare unter dem Youtube-Video besser als der Liedtext, der unter anderen lautet: «Olé-olé, olé-olé, olé-olé! Unser Stolz des Ostens heisst RB, RB Rasenball olé.» Ähä.

Umfrage Welche Hymne gefällt dir besser? Tottenham Hotspur

RB Leipzig

Abstimmen 203 Tottenham Hotspur 86%

RB Leipzig 13%

Napoli – Barcelona

Dienstag 25.2., 21.00 Uhr

SSC Napoli Video: YouTube/nonsolocavani

FC Barcelona Video: YouTube/PlanetaDeporte

Es gibt vermutlich wenig, das im europäischen Fussball ergreifender ist, als wenn im Nou Camp aus 100'000 Kehlen «Barça! Barça! Baaaarça!» geschmettert wird. Doch Napoli hatte nicht nur den besseren Maradona als Barcelona, es hat auch die bessere Hymne (ja, ich habe eine Schwäche für fröhlichen Italo-Pop und stehe dazu).

Umfrage Welche Hymne gefällt dir besser? SSC Napoli

FC Barcelona

Abstimmen 183 SSC Napoli 48%

FC Barcelona 51%

Chelsea – Bayern München

Dienstag 25.2., 21.00 Uhr

Bayern München Video: YouTube/Claus N

Zum deutschen Rekordmeister passt das mitreissende «Stern des Südens» mit seinem grosskotzigen Text perfekt. Komisch nur, dass da auch von schlechten Zeiten die Rede ist. Andere wären froh, wären ihre guten Zeiten so wie die Jahre, die bei Bayern als schlecht gelten … Chelsea punktet mit Folklore, wenn die Fans freudig klatschen: «Blue is the colour, football is the game.»

Umfrage Welche Hymne gefällt dir besser? Chelsea

Bayern München

Abstimmen 193 Chelsea 63%

Bayern München 36%

Real Madrid – Manchester City

Mittwoch 26.2., 21.00 Uhr

Real Madrid Video: YouTube/Laura

Manchester City Video: YouTube/Calvin Liu

Das melancholische «Blue Moon» ist eine Erinnerung daran, dass Manchester City ja doch mehr ist als ein seelenloser Scheichklub. Das Lied wird von den Fans seit Jahrzehnten gesungen. Noch älter ist die Hymne der «Königlichen». Mittlerweile werden im Bernabeu vor und nach dem Spiel verschiedene Versionen des berühmten «Hala Madrid» gespielt.

Umfrage Welche Hymne gefällt dir besser? Real Madrid

Manchester City

Abstimmen 158 Real Madrid 65%

Manchester City 34%

Olympique Lyon – Juventus Turin

Mittwoch 26.2., 21.00 Uhr

Olympique Lyon Video: YouTube/LaSauceBarbecue

Juventus Turin Video: YouTube/greenbeaverfilms

Wenn du meine Schwärmerei für die Songs von Atalanta und Napoli gelesen hast, dann überrascht es dich kein bisschen, dass mir auch Juves Geschichte einer grossen schwarz-weissen Liebe ausgesprochen gut gefällt. Madonna, man könnte gar von einer grande amore sprechen! Da haben es sehr viele andere Songs sehr schwer, umso mehr ein abwechslungsarmer wie «Rouge et Bleu».

Umfrage Welche Hymne gefällt dir besser? Olympique Lyon

Juventus Turin

Abstimmen 136 Olympique Lyon 29%

Juventus Turin 69%

Mehr zum Thema

