Cristiano Ronaldo erzielt gegen Luxemburg seine Länderspieltore Nummer 112, 113 und 114. Bild: keystone

Ronaldo schiesst Portugal mit Hattrick zum Sieg – Dänemark für Katar 2022 qualifiziert

Gruppe A

Portugal – Luxemburg 5:0

Portugal gewann gegen Luxemburg auch dank drei Toren von Cristiano Ronaldo mit 5:0. Der Superstar von Manchester United hatte gar noch das «Tor des Jahres» auf dem Fuss, doch der luxemburgische Torhüter parierte einen Fallrückzieher von CR7 mirakulös. Die restlichen Tore für die Portugiesen erzielten Bruno Fernandes und João Palhinha.

Portugal - Luxemburg 5:0 (3:0)

Faro. - SR Bastien (FRA).

Tore: 8. Ronaldo (Foulpenalty) 1:0. 13. Ronaldo (Foulpenalty) 2:0. 17. Fernandes 3:0. 69. Palhinha 4:0. 87. Ronaldo 5:0.

Bemerkungen: Luxemburg mit Martins (Young Boys).

Ronaldo trifft per Penalty zum frühen 1:0 für Portugal. Video: streamja

Ronaldo doppelt per Penalty zum 2:0 nach. Video: streamja

Bruno Fernandes erzielt das 3:0 für Portugal. Video: streamja

Ronaldo setzt mit dem 5:0 den Schlusspunkt. Video: streamja

Serbien - Aserbaidschan 3:1 (1:1)

Belgrad. - SR Lambrechts (BEL).

Tore: 31. Vlahovic 1:0. 45. Dadaschow 1:1. 53. Vlahovic 2:1. 83. Tadic (Penalty) 3:1.

Die Tabelle:

Gruppe B

Schweden – Griechenland 2:0

Schweden setzt die spielfreien Spanier vor dem Aufeinandertreffen im November unter Druck. Die Skandinavier schlugen zuhause Griechenland 2:0 und haben zwei Punkte mehr auf dem Konto als Spanien. Die Tore erzielten Leipzig-Söldner Emil Forsberg per Penalty und der Ex-Dortmunder Aleksander Isak.

Schweden - Griechenland 2:0 (0:0)

Solna. - SR Stieler (GER).

Tore: 59. Forsberg 1:0. 69. Isak 2:0.

Bemerkung: 86. Rote Karte gegen Chatzidiakos (Griechenland/Foul).

Forsberg markiert per Penalty das 1:0 für Schweden. Video: streamja

Isak erhöht auf 2:0 für die Schweden. Video: streamja

Kosovo - Georgien 1:2 (1:1)

Pristina. - SR Raczkowski (POL).

Tore: 11. Okriaschwili 0:1. 45. Muriqi (Penalty) 1:1. 82. Davitaschwili 1:2.

Bemerkungen: Kosovo mit Aliti (Zürich) und Fazliji (St. Gallen), ohne Mirlind Kryeziu (Zürich) und David Domgjoni (Luzern).

Die Tabelle:

Gruppe C

Bulgarien - Nordirland 2:1 (0:1)

Sofia. - SR Kulbakow (BLR).

Tore: 35. Washington 0:1. 53. Nedelev 1:1. 63. Nedelev 2:1.

Das 1:0 für Nordirland durch Washington. Video: streamja

Nedelev gleicht für die Bulgaren zum 1:1 aus. Video: streamja

Wieder Nedelev und Bulgarien führt mit 2:1. Video: streamja

Die Tabelle:

Gruppe D

Ukraine - Bosnien-Herzegowina 1:1 (1:0)

Lwiw. - SR Zwayer (GER).

Tore: 15. Jarmolenko 1:0. 77. Ahmedhodzic 1:1.

Bemerkung: Bosnien-Herzegowina mit Stevanovic (Servette/Vorlage zum 1:1).

Jarmolenko trifft zum 1:0 für die Ukraine. Video: streamja

Ahmedhodzic gleicht für Bosnien zum 1:1 aus. Video: streamja

Kasachstan - Finnland 0:2 (0:1)

Nursultan. - SR Ozkahya (TUR).

Tore: 45. Pukki 0:1. 48. Pukki 0:2.

Die Tabelle:

Gruppe F

Dänemark – Österreich 1:0

Dänemark hat sich als zweites Team nach Deutschland für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert. Die Skandinavier gewinnen in der Gruppe F gegen Österreich 1:0 und können in den verbleibenden zwei Partien nicht mehr vom ersten Platz verdrängt werden.

Zum Matchwinner im Parken Stadion in Kopenhagen avancierte Joakim Maehle. Der Verteidiger von Atalanta Bergamo verwertete in der 53. Minute eine Vorlage von Sevilla-Akteur Thomas Delaney. Die diszipliniert stehenden Dänen liessen gegen die Österreicher sehr wenig zu und bewahrten damit ihre weisse Weste. Nach acht Partien steht die Mannschaft von Kasper Hjulmand beim beeindruckenden Torverhältnis von 27:0 und qualifiziert sich damit zum zweiten Mal in Folge und zum insgesamt sechsten Mal für eine WM-Endrunde.

Dänemark - Österreich 1:0 (0:0)

Kopenhagen. - SR Kruzliak (SVK).

Tor: 53. Maehle 1:0.

Bemerkungen: Österreich ohne Lindner (Basel/Ersatz).

Maehle bringt die Dänen mit 1:0 in Front. Video: streamja

Färöer - Schottland 0:1 (0:0)

Torshavn. - SR Jug (SLO).

Tor: 86. Dykes 0:1.

Israel - Moldawien 2:1 (1:0)

Be'er Sheva. - SR Treimanis (LAT).

Tore: 29. Zahavi 1:0. 49. Dabbur 2:0. 95. Nicolescu 2:1.

Bemerkungen: 85. Gelb-rote Karte gegen Reabciuk (Moldawien).

Die Tabelle:

Gruppe I

England – Ungarn 1:1

England ist zwar weiterhin Leader der Gruppe I, musste aber zuhause gegen Ungarn mit einem Punkt vorliebnehmen. Roland Sallai brachte die Gäste per Foulpenalty in Führung, John Stones glich zehn Minuten später nach einem Eckball aus.

England - Ungarn 1:1 (1:1)

London. - SR Hernandez (ESP).

Tore: 24. Sallai (Foulpenalty) 0:1. 37. Stones 1:1.

England: Pickford; Walker, Stones, Mings, Shaw; Foden, Rice, Mount; Sterling (76. Henderson), Kane (76. Abraham, 92. Watkins), Grealish (62. Saka).

Bemerkungen: Ungarn ab 92. mit Bolla (Grasshoppers).

Sallai trifft per Penalty zum 1:0 für Ungarn. Video: streamja

Stones gleicht für England zum 1:1 aus. Video: streamja

Albanien – Polen 0:1

Die andere Partie in dieser Gruppe zwischen Albanien und Polen wurde nach dem Führungstreffer für die Polen durch Karol Swiderski zehn Minuten vor dem Ende unterbrochen, nachdem die Zuschauer Gegenstände aufs Feld geworfen hatten. Circa eine halbe Stunde später pfiff Schiedsrichter Clément Turpin die Partie wieder an, und die Polen, die drei Punkte hinter England auf dem Barrageplatz liegen, brachten den Vorsprung über die Zeit.

Albanien - Polen 0:1 (0:0)

Tirana. - SR Turpin (FRA).

Tor: 77. Swiderski 0:1.

Bemerkungen: Albanien ab 65. mit Lenjani (Grasshoppers).

Swiderski erlöst Polen mit der 1:0-Führung. Video: streamja

San Marino - Andorra 0:3 (0:1)

Serravalle. - SR Meler (TUR).

Tore: 11. Pujol 0:1. 55. Moreno 0:2. 89. Betriu 0:3. (pre/sda)