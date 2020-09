Sport

Fussball

Nations League: Penalty-Drama bei Island gegen England



Nations League A2: Island – England 0:1 (0:0)

A2: Dänemark – Belgien A3: Portugal – Kroatien

A3: Schweden – Frankreich C1: Aserbaidschan – Luxemburg

C1: Estland – Georgien

C2: Nordmazedonien – Armenien 2:1 (2:0)

C2: Zypern – Montenegro D2: Gibraltar – San Marino 1:0 (1:0)



Bild: imago images/Pro Sports Images

Spätes Drama auf Island! Ex-FCB-Spieler Bjarnason verhaut Penalty gegen England

Island – England 0:1

England feierte in der Nations League einen erkämpften 1:0-Sieg auf Island. Dabei mussten sich die Three Lions aber bis ganz am Ende gedulden. In der 90. Minute verwertete Raheem Sterling einen (streng gepfiffenen) Handspenalty. Kurz darauf aber gleich nochmals Aufregung! Auch auf der anderen Seite gab es Penalty. Ex-FCB-Spieler Birkir Bjarnason lief an – und haute den Ball übers Tor. Statt einem späten Punkt gab es eine dramatische Niederlage.

England spielte zwischen der 71. und der 90. Minute in Unterzahl, weil Kyle Walker mit Gelb-Rot vom Platz flog. Nach seinem Handspiel im eigenen Strafraum musste dann aber auch Sverrir Ingason vorzeitig Feierabend machen.

Island - England 0:1 (0:0)

Reykjavik. - SR Jovanovic (SRB).

Tor: 90. Sterling (Handspenalty) 0:1.

Bemerkungen: 93. Bjarnason verschiesst Foulpenalty. 71. Gelb-rote Karte gegen Walker (England/Foul). 90. Gelb-rote Karte gegen Ingason (Island/Hands). (abu/sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Österreicher mit Supernamen David Blaine stiegt mit einem Bündel Heliumballons in den Himmel Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter