Kasperi Kapanen (r.) ist Edmontons Held in der Verlängerung. Bild: keystone

Edmonton steht im NHL-Halbfinal, Florida neu in Führung +++ Minnesota in NBA weiter

Dank eines 1:0-Siegs in der Verlängerung stehen die Edmonton Oilers im Halbfinal der NHL-Playoffs, wo sie definitiv auf einen Schweizer treffen werden. Ausserdem feierten die Florida Panthers den dritten Sieg in Serie – und auch in der NBA gibt es einen neuen Halbfinalisten.

NHL

Vegas – Edmonton 0:1 n. V.

Die Edmonton Oilers erreichen als erstes Team die Halbfinals der NHL-Playoffs. Sie bezwingen die Vegas Golden Knights im fünften Spiel 1:0 und entscheiden die Best-of-7-Serie mit 4:1 Siegen für sich.

Matchwinner für den letztjährigen Stanley-Cup-Finalisten war Kasperi Kapanen. Der Finne erzielte in der 8. Minute der Verlängerung das einzige und entscheidende Tor in Las Vegas. Edmontons Torhüter Stuart Skinner feierte mit 24 Paraden einen Shutout. Beim ausgeschiedenen Heimteam war Akira Schmid einmal mehr Ersatzgoalie.

Im Final der Western Conference treffen die Oilers entweder auf die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter oder die Dallas Stars mit Lian Bichsel. Dallas führt in der Serie mit 3:1 Siegen und könnte in der Nacht auf Freitag mit einem Auswärtserfolg alles klarmachen.

Toronto – Florida 2:3

Im Osten fehlt den Florida Panthers noch ein Sieg zum Halbfinaleinzug. Der amtierende Stanley-Cup-Champion gewann mit einem souveränen 6:1 zum dritten Mal in Folge gegen die Toronto Maple Leafs und führt in der Serie nun mit 3:2. Sechs verschiedene Spieler zeichneten für die Tore der Gäste in Toronto verantwortlich.

NBA

Minnesota – Golden State 121:110

Die Minnesota Timberwolves eliminieren die Golden State Warriors in den NBA-Playoffs. Sie gewinnen das fünfte Viertelfinalspiel zu Hause 121:110 und entscheiden die Serie mit 4:1 Siegen für sich.

Golden State musste erneut ohne Stephen Curry antreten, der sich im ersten Spiel am Oberschenkel verletzt hat. Ohne seinen Starspieler fehlten den Warriors die Mittel, um das Ausscheiden abzuwenden.

Die Minnesota Timberwolves erreichten zum zweiten Mal in Folge den Conference Final im Westen. Dort treffen sie entweder auf die Oklahoma City Thunder oder die Denver Nuggets. Oklahoma führt in der Serie mit 3:2 Siegen.

Boston – New York 127:102

Im Osten hat Titelverteidiger Boston das vorzeitige Saisonende vorerst abgewendet. Die Celtics gewannen das fünfte Viertelfinalspiel gegen die New York Knicks zuhause 127:102 und verkürzten in der Serie auf 2:3.

Dabei musste Boston auf ihren Star Jayson Tatum verzichten. Der 27-Jährige hatte sich im letzten Spiel die Achillessehne gerissen und wird wohl lange pausieren müssen. In seiner Abwesenheit sprangen Derrick White (34 Punkte) und Jaylen Brown (26 Punkte, 12 Assists) in die Bresche.

Damit ist die Hoffnung auf einen Halbfinaleinzug weiterhin am Leben, obwohl die Knicks natürlich der Favorit bleiben. In den Conference-Finals warten dann die Indiana Pacers. (nih/sda)