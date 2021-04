Sport

Fussball

Centricus: Das könnte der wahre Grund für das Interesse am FC Basel sein



Bild: imago

Die neue Super League könnte der wahre Grund für das Centricus-Interesse am FC Basel sein

Wieso will die Investmentfirma Centricus überhaupt mit vielen Millionen beim FC Basel einsteigen, wenn dort dann doch weiterhin Bernhard Burgener das Sagen hat? Enthüllungen rund um die geplante Super League der Topklubs werfen ein neues Licht auf die Sache.

200 Millionen Franken will die britische Investmentfirma Centricus dem Vernehmen nach in den FC Basel pumpen. «Weil der FCB ein Traditionsverein mit internationaler Ausstrahlung und grossem sportlichen und wirtschaftlichen Potenzial ist», sagte Centricus-Gründer Dalinc Ariburnu am Wochenende im Interview. «Der FC Basel hat eine erstaunliche Geschichte mit grossen Werten. Sein Fokus auf Akademie, Ausbildung und Kultur ist einer der besten der Welt.»

Womöglich ist das aber nur ein Teil der ganzen Geschichte. Der «Tamedia»-Verbund berichtet davon, dass Centricus von der UEFA die Champions League übernehmen will. Zitiert wird ein «Bloomberg»-Bericht, wonach Centricus für die «Königsklasse» den Betrag von 6,6 Milliarden Franken angeboten hat.

Mit dem vielen Geld soll primär die von zwölf Topklubs initiierte Super League verhindert werden. Die Klubs sollen also in der Champions League noch höhere Prämien erhalten als in der neu geplanten Super League, für welche die amerikanische Bank JP Morgan 4,4 Milliarden Franken offeriert.

Burgener besitzt nicht nur den FCB

Und wie kommt dabei der FC Basel ins Spiel? Nun, Klubbesitzer Bernhard Burgener ist auch Verwaltungsratspräsident der Team AG. Und diese Firma vermarktet seit vielen Jahren die Champions League. Ihre Arbeit ist mit ein Grund dafür, dass die Einnahmen von Saison zu Saison anstiegen.

Mit dem neuen Wissen scheint nun klarer zu sein, weshalb Centricus sich für den FC Basel interessiert. Es könnte weniger mit der internationalen Ausstrahlung des Klubs, mit seiner Tradition und seiner Vereinskultur zu tun haben und viel mehr mit seinem nicht nur beim FCB einflussreichen Besitzer.

Von Bernhard Burgener gibt es noch keine Stellungnahme. Centricus-Gründer Ariburnu betonte im Interview, man kenne und schätze sich seit vielen Jahren. (ram)

Mehr zur Super League:

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Logos, wenn Europas Top-Klubs ehrlich wären Was ist erotischer: Flirten auf Schwiizerdütsch oder Französisch? Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter