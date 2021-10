Getroffen – Harry Kane darf im siebten Saisonspiel endlich aufatmen. Bild: keystone

Kane beendet gegen Newcastle seine Torflaute +++ Atalanta schlägt Empoli souverän

Premier League

Newcastle – Tottenham 2:3

Newcastle United verpasst auch im ersten Spiel nach der Übernahme durch die milliardenschweren Besitzer aus Saudi-Arabien den ersten Saisonsieg. Gegen Tottenham Hotspur setzte es eine 2:3-Niederlage ab, die Trainer Steve Bruce in der kommenden Woche wohl den Kopf kosten wird.

Dabei erwischten die «Magpies», die ohne Fabian Schär antraten, einen Traumstart: Callum Wilson traf bereits in der 3. Minute zum 1:0 für Newcastle. Doch Tottenham schlug bald zurück und kam durch Tanguy Ndombelé bereits in der 18. Minute zum Ausgleich. Nur vier Minuten später brachte Harry Kane die «Spurs» mit seinem ersten Saisontor in Führung. Noch vor der Pause machte Heung-min Son mit dem 3:1 dann alles. Erst kurz vor Schluss traf Eric Dier noch per Slapstick-Eigentor zum 2:3 ins eigene Netz.

Newcastle United - Tottenham Hotspur 2:3 (1:3)

Tore: 2. Wilson 1:0. 17. Ndombélé 1:1. 22. Kane 1:2. 45. Son 1:3. 89. Dier (Eigentor) 2:3.

Bemerkungen: Newcastle United ohne Schär (Ersatz). 83. Gelb-rote Karte gegen Shelvey (Newcastle United).

Das frühe 1:0 für Newcastle durch Wilson. Video: streamja

Ndombele gleicht für Tottenham zum 1:1 aus. Video: streamja

Kane bringt die «Spurs» mit 2:1 in Front. Video: streamja

Son erhöht auf 3:1 für Tottenham. Video: streamja

Das Eigentor von Dier zum 2:3 aus Newcastle-Sicht. Video: streamja

Everton – West Ham 0:1

West Ham United hält dank eines 1:0-Erfolgs bei Everton den Anschluss an die Spitzenplätze. In einem umkämpften Duell erzielte Innenverteidiger Angelo Ogbonna nach einem Eckball in der 74. Minute per Kopf den Siegtreffer für die «Hammers» im Goodison Park. Damit springt die Mannschaft von David Moyes auf Rang 6und überholt die nun punktgleichen «Toffees».

Das 1:0 für West Ham durch Ogbonna. Video: streamja

Serie A

Empoli – Atalanta 1:4

YBs Champions-League-Gegner Atalanta Bergamo hat nach zwei sieglosen Spielen in Serie gegen Empoli einen wichtigen 4:1-Sieg feiern können. Dank des Erfolgs bleiben die Bergamasken an der Spitzengruppe dran und liegen wieder auf einem Europacup-Rang. Mann des Spiels war Stürmer Josip Ilicic, der die ersten beiden Treffer erzielte.

Empoli - Atalanta Bergamo 1:4 (1:2)

Tore: 11. Ilicic 0:1. 26. Ilicic 0:2. 30. Di Francesco 1:2. 49. Viti (Eigentor) 1:3. 89. Zapata 1:4.

Bemerkungen: Atalanta Bergamo ab 39. mit Freuler (verwarnt). 67. Ilicic schiesst Foulpenalty über das Tor.

Ilicic trifft zum 1:0 für Atalanta. Video: streamja

Ilicic doppelt zum 2:0 für Atalanta nach. Video: streamja

Di Francesco verkürzt für Empoli auf 1:2. Video: streamja

Empolis Viti trifft zum 1:3 ins eigene Tor. Video: streamja

Zapata setzt mit dem 4:1 für Atalanta den Schlusspunkt. Video: streamja

Genoa - Sassuolo 2:2 (1:2)

Tore: 18. Scamacca 0:1. 21. Scamacca 0:2. 22. Destro 1:2. 90. Vasquez 2:2.

Bemerkungen: Genoa ab 76. mit Behrami.

Primera Division

Ligue 1

Montpellier - Lens 1:0 (0:0)

Tor: 47. Mavididi 1:0.

Bemerkungen: Montpellier mit Omlin. 86. Gelb-rote Karte gegen Ferri (Montpellier).

Troyes - Nice 1:0 (1:0)

Tor: 4. Baldé 1:0.

Bemerkungen: Nice ohne Lotomba (Ersatz). (pre/sda)