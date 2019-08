Sport

Fussball

VAR-Skandal in Griechenland: Schiris bestellen während Spiel Essen



VAR-Skandal in Griechenland: Schiris bestellen während Fussballspiel Essen

In der griechischen Superleague sorgen ein paar VAR-Schiris gerade für Ärger. Zum Saisonstart am vergangenen Wochenende wurde der Video-Beweis eingeführt. Und das VAR-Team schien dies mit einer bestellen Lieferung des griechischen Gerichts «Souvlaki» zu feiern.

Zahlreiche griechische Nachrichtenportale zeigten die Aufnahmen, als den Schiris während des Spiels Lamia gegen Panathinakos Athen die Fleischspiesse geliefert wurden.

Met bewegend beeld is hij nog leuker. Legendarische introductie van de VAR in Griekenland! #VAR #Greece #souvlaki pic.twitter.com/EoSRfz3q4p — Martijn van Zijtveld (@mvanzijtveld) August 25, 2019

«Stellt euch vor, in diesem Moment wäre ein umstrittenes Tor gefallen», kritisierten zahlreiche Fussballfans die Essens-Bestellung des VAR-Teams. Auch sonst gerieten die Entscheidungen des VAR-Teams harsch in die Kritik. Ob dies nur an den Fleischspiesschen lag, ist jedoch unklar. (ohe)

Abonniere unseren Newsletter