UEFA Euro 2020: Dieser türkische Fan rockt mit seinem Schnauz die EM



Das erste Spiel – und ich weiss nicht, ob es noch besser werden kann

Während beim EM-Eröffnungsspiel zwischen Italien und der Türkei im Römer Olympiastadion die italienische Nationalhymne erklingt, schneidet die Regie kurz von den Spielern ins Publikum. Und dort erkennt der Fernsehzuschauer diese zwei Fans, die bereits zuvor für Selfies posierten:

Bild: keystone

Mario trägt brav seine Gesichtsmaske. Ob er einen imposanten Schnauz hat, lässt sich also nicht überprüfen. Von Luigi finden wir auch noch dieses Foto – offenbar hat sich der Klempner während der Corona-Pandemie einen Vollbart wachsen lassen:

Bild: keystone

Nach einer halben Stunde des Eröffnungsspiels – Tore sind noch nicht gefallen – zeigt die Regie ein weiteres Mal Zuschauer. Und nun sehen wir einen Prachts-Schnauz, wie er schöner kaum sein könnte:

Okay, einverstanden, der Schnauz ist (Trommelwirbel, bitte!) bloss getürkt. Aber wir legen uns fest: In den 50 Spielen, die noch folgen, hat dieser türkische Anhänger die Latte, was die Kreativität anbelangt, schon richtig hoch gelegt. (ram)

* Artikel bei 0:0 zur Pause verfasst *

