Sport

Fussball

GC-Präsident Sky Sun ist in Zürich angekommen – und gibt ein Interview



GC-Präsident Sky Sun ist in Zürich angekommen – und gibt gleich ein Interview

Lange hat man auf ihn gewartet, jetzt ist er da: GC Präsident Sky Sun ist gestern Abend in Zürich angekommen. Bisher leitete er seine Tätigkeiten als Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates aus China. Ab sofort will seine Aufgaben bei GC vor Ort wahrnehmen. Dem GC-Kanal «86TV» gab er gleich ein Interview. Dabei erzählt Sky Sun, dass er froh sei, endlich in Zürich zu sein. Er habe die Mehrheit des Staffs schon kennengelernt und habe einen guten Eindruck.

Gelernt hat Sky Sun zumindest schon mal etwas: Während er in einer Videobotschaft im September noch von GC als «Tschii Sii» sprach, hat er heute bereits mit einem stilsicheren «Hopp Geezee» abgeschlossen.

(zap)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die unendliche GC-Saga Dieser Hund möchte bei den Fussballprofis mitspielen Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter