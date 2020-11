«Viel Pressing, viel Power» – so will die Nati gegen die Ukraine den Abstieg verhindern

Via E-Mail teilen

david umiker / ch media

Die Schweizer Fussball Nationalmannschaft absolviert morgen Dienstag um 20.45 Uhr ihr letztes Spiel in diesem Jahr. Es ist das Entscheidungsspiel um den Verbleib in der Liga A der Nations League gegen die Ukraine – die Schweiz muss unbedingt gewinnen, um den Abstieg noch verhindern zu können. Heute stellten sich Trainer Vladimir Petkovic, Xherdan Shaqiri und Yann Sommer den Fragen der Journalisten. Das sind die wichtigsten Aussagen.

«Wichtig ist, in der Liga A zu bleiben, um wieder gegen solche gute Mannschaften wie Spanien zu spielen. Die Liga B wäre vielleicht besser für die Öffentlichkeit, da es dort wieder um den Aufstieg ginge. Ich mag die erste Variante aber lieber. Wir wollen morgen unbedingt gewinnen und sind stolz, dass wir das Entscheidungsspiel gegen die Ukraine erreicht haben.»

«Ich sehe nicht, dass wir ein Problem gegen Ende der Spiele bekommen. Die Tore kurz vor Schluss kommen immer in einem anderen Umfeld zu Stande. Das am Samstag von Spanien war forciert und hätte, wenn es einen VAR gegeben hätte, vielleicht nicht gezählt.»

«Es ist sicher schade, dass wir für die Auslosung der WM-Qualifikation in Topf 2 sein werden. Aber es muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, denn auch im Topf 2 gibt es gute Mannschaften. Und ich denke, dass alle Teams aus Topf 1 hoffen, nicht mit uns in die Gruppe zu kommen.»

«Ich freue mich auf morgen. Wir haben gute Erinnerungen an Luzern (5:2 gegen Belgien Anm. d. Red.). Schade, dass keine Fans dabei sein können, die hätten uns sicher auch geholfen.»

... die Stärken der Ukraine: