Die europäische Super League hat er abgeschmettert, nun plant UEFA-Präsident Aleksander Ceferi eine solche im Mini-Format. Bild: keystone

Final-Four-Turnier in den USA – UEFA plant den nächsten neuen Wettbewerb

Neben der Champions-, Europa- und Conference League plant die UEFA offenbar einen weiteren Wettbewerb. Vier Mannschaften sollen sich in einem Turnier gegenüberstehen – und einen neuen Modus testen.

Alle guten Dinge sind offenbar vier: Die UEFA plant offenbar einen neuen europäischen Wettbewerb. Diskutiert wird über ein Vorbereitungsturnier, das aus nur vier Mannschaften bestehen und zu Beginn der Saison stattfinden soll. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, sollen die vier Teilnehmer nach dem UEFA-Klub-Koeffizienten ausgewählt werden sollen. Einer davon wäre sicher der Champions-League-Sieger.

Das Mini-Turnier soll gemäss den ersten Planungen in den USA stattfinden. Für den aktuellen Titelhalter in der Königklasse wäre das keine grosse Umstellung. Schon in vergangenen Jahren tingelte das «Weisse Ballett» ab und an im Sommer durch die USA.

Real Madrid gewann Ende Mai zum 13. Mal die Champions League. Bild: keystone

Der Sieger der Champions League würde durch seine Teilnahme am neuen UEFA-Miniturnier jedoch nicht mehr wie bisher im UEFA Supercup gegen den Europa-League-Gewinner antreten. Stattdessen könnte der Sieger der Conference League nachrücken und jene Partie bestreiten.

Erst in der vergangenen Saison wurde mit der Conference League ein dritter Europacup-Wettbewerb neben der Champions und Europa League eingeführt. Mit einem Finalsieg gegen Feyenoord Rotterdam krönte sich die AS Roma zum Premieren-Sieger.

Das neue Vorbereitungsturnier der UEFA könnte zu einer Testphase des Final-Four-Szenarios werden, das in Zukunft auch für die Champions League infrage kommt. Die amerikanische Tageszeitung «New York Times» berichtete zuletzt, dass die UEFA über diesen Modus ab dem Halbfinal nachdenke.

2020 wurde die Champions League in Lissabon in einem Final-Eight-Turnier ausgespielt. Bild: keystone

Während der Corona-Pandemie war das Szenario bereits 2020 in Lissabon umgesetzt worden. Die Halbfinal-Partien wurden statt in Hin- und Rückspielen im K.o.-System ausgetragen. (pre)