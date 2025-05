Ein enttäuschter Nico Hischier nach dem verlorenen WM-Final 2024 gegen Tschechien. Bild: IMAGO/ActionPictures

Alle Infos zur IIHF Hockey-WM 2025 in Dänemark und Schweden

Vom 9. bis 25. Mai geht die IIHF Eishockey-WM 2025 der Männer in Dänemark und Schweden über die Bühne. Alles zu den Teams, Spielplan, Modus und der Schweizer Nati.

Vom 9. bis 25. Mai ist es wieder so weit: Die Eishockey-WM 2025 in Schweden und Dänemark geht zum 88. Mal über die Bühne. Nachdem die Schweizer Nati letztes Jahr den WM-Final gegen Tschechien verloren hat, greift das Team von Nati-Trainer Patrick Fischer erneut nach den Medaillen.

Alles, was du zur Eishockey-WM 2025 wissen willst.

Wo wird die Hockey-WM ausgetragen?

Die diesjährige Eishockey-WM findet im schwedischen Stockholm in der Avicii Arena sowie in dänischen Herning in der Jyske Bank Boxen Arena statt.

Jyske Bank Boxen in Herning

Jyske Bank Boxen Arena in Herning. Aften, Herning

Die Jyske Bank Boxen ist eine Mehrzweckhalle, die rund 10 Minuten vom Stadtzentrum von Herning entfernt ist und 2010 fertiggestellt wurde. Die Arena war bereits 2018 Austragungsort der Hockey-WM, sie fasst rund 10'500 Sitzplätze.

Avicii Arena in Stockholm

Die Avicii Arena in Stockholm. Bild: Shutterstock

Auch die Avicii Arena in Stockholm war bereits mehrere Male Austragungsort einer Hockey-WM (1989, 1995, 2012, 2013). Sie wurde 2021 in Ehren des verstorbenen schwedischen Star-DJs Avicii in Avicii Arena umbenannt. Sie fasst 13'516 Zuschauerinnen und Zuschauer und wird Austragungsort des WM-Finals sein.

Welche Nationen kämpfen um den WM-Titel?

Gruppe A (in Stockholm)

In der Gruppe A kämpfen folgende Teams um ein Ticket für die Viertelfinals:

Österreich 🇦🇹

Kanada 🇨🇦

Finnland 🇫🇮

Frankreich 🇫🇷

Lettland 🇱🇻

Slowakei 🇸🇰

Slowenien 🇸🇮

Schweden 🇸🇪

Gruppe B (in Herning)

In der Gruppe B kämpfen folgende Teams um ein Ticket für die Viertelfinals:

Tschechien 🇨🇿

Dänemark 🇩🇰

Deutschland 🇩🇪

Ungarn 🇭🇺

Kasachstan 🇰🇿

Norwegen 🇳🇴

Schweiz 🇨🇭

USA 🇺🇸

Wie sieht der Modus aus?

In zwei Gruppen, mit je acht Teams, spielen zuerst alle einmal gegen jeden in der eigenen Gruppe. Die ersten vier jeder Gruppe kommen in den Viertelfinal.

Beide Gruppenletzten steigen in die Gruppe A der Division I des Eishockeys ab. Die Eishockey-WM umfasst neben der Top-Division – der WM, mit 16 Teams – auch vier weitere Divisionen und insgesamt 9 Gruppen, mit jeweils vier bis sechs Teilnehmern.

Die Gruppen funktionieren wie ein Liga-System mit Auf- und Abstieg. Neu in der Top-Division mit dabei sind dieses Jahr Slowenien und Ungarn. Sie nehmen die Plätze der beiden Absteiger, Grossbritannien und Polen, ein.

Die Spiele nach der Gruppenphase finden nach dem K.O.-Prinzip statt – wer verliert, scheidet aus.

Wie sieht der Spielplan aus?

Zum Auftakt der WM am Freitag, 9. Mai, treffen in Stockholm Österreich und Finnland aufeinander (16.20 Uhr), in der Gruppe B trifft die Nati zum Auftakt gleich auf Titelverteidiger Tschechien (ebenfalls 16.20 Uhr).

Den ganzen Spielplan gibt es hier

Die heisse Phase beginnt dann mit den Viertelfinals ab dem 22. Mai. Hier treten im Viertelfinal jeweils die Gruppenersten gegen die Gruppenvierten und die Gruppenzweiten gegen die Gruppendritten der anderen Gruppe an.

Im Halbfinal spielt der verbliebene Bestplatzierte aus der Vorrunde gegen den am schlechtesten Platzierten. Der Final findet am Sonntag, 25. Mai, statt.

Wann spielt die Schweizer Nati?

Den Beginn macht die Schweizer Nati wie bereits erwähnt gleich am 9. Mai gegen Tschechien. Die weiteren Gruppenspiele des Teams von Trainer Patrick Fischer finden an den folgenden Daten statt:

9. Mai um 16.20 Uhr: Schweiz – Tschechien

10. Mai um 20.20 Uhr: Dänemark – Schweiz

12. Mai um 16.20 Uhr: USA – Schweiz

15. Mai um 16.20 Uhr: Schweiz – Deutschland

16. Mai um 20.20 Uhr: Schweiz – Norwegen

18. Mai um 20.20 Uhr: Ungarn – Schweiz

20. Mai um 12.20 Uhr: Schweiz – Kasachstan

Gibt es noch Tickets?

Wie die Organisatoren schreiben, wurden bereits im Oktober 160'000 WM-Tickets verkauft, davon 100'000 für die Spiele in Stockholm und 60'000 für die Spiele in Herning.

Wer noch an einem Spontantrip interessiert ist, kann auf der offiziellen IIHF-Webseite Tickets für die einzelnen Spiele kaufen. Noch gibt es verfügbare Tickets für alle Schweizer Spiele.

