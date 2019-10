Sport

Fussball

YB neuer Leader, weil Basel beim FCZ verliert – St.Gallen siegt weiter



Bild: KEYSTONE

YB neuer Leader, weil Basel beim FCZ verliert – St.Gallen siegt weiter

In der 12. Runde der Super League kommt es zu einem Wechsel an der Tabellenspitze. Meister Young Boys setzt sich im Derby gegen Thun 4:2 durch und überholt den FC Basel, der in Zürich 2:3 verliert.

Zürich – Basel 3:2

Der FC Zürich kam im Klassiker mit Basel zu einem seltenen Erfolgserlebnis. Die Zürcher bezwangen den Leader der Super League in der 12. Runde dank seinen Neuzuzügen mit 3:2. Es bedurfte für den FCZ der besten Saisonleistung, um zum Ende die drei Punkte in Zürich zu behalten – spielerisch wie mental.

Denn hatte vor der Partie vieles für Basel gesprochen, bekamen die Argumente für einen Auswärtssieg nach einer Viertelstunde weiteren Zuwachs. Schiedsrichter Urs Schnyder erkannte nach einem Basler Freistoss ein penaltywürdiges Foul von FCZ-Verteidiger Nathan im Strafraum, Samuele Campo nutzte die Offerte zum frühen 1:0 für Basel.

Bild: KEYSTONE

Wer nun einen nächsten Einbruch des FCZ erwartete, die Zürcher hatten gegen Basel zuletzt 0:4 und 1:3 verloren, sah sich getäuscht. Vier Minuten nach der Basler Führung trat mit Aiyegun Tosin der spätere Mann des Spiels erstmals in Erscheinung. Der 21-jährige FCZ-Angreifer antizipierte einen schwachen Rückpass von Torschütze Campo und liess in der Folge Gegenspieler Emil Bergström ebenso wenig eine Chance wie FCB-Goalie Djordje Nikolic.

Auch das 2:1 durch Marco Schönbächler ging auf Tosin zurück, der sich diesmal gegen die Basler Routiniers Fabian Frei und Valentin Stocker durchzusetzen vermochte. Die Entscheidung blieb allerdings einem anderen FCZ-Neuzuzug vorenthalten: Blaz Kramer, von Wolfsburg II nach Zürich gekommen, brachte den FCZ nach einer Stunde zum zweiten Mal in Führung, nachdem Eray Cömert (48.) kurz nach der Pause für Basel ausgeglichen hatte.

YB – Thun 4:2

Die Young Boys sind erstmals seit der 6. Runde wieder Leader der Super League. Der Meister setzte sich im Derby der Gegensätze gegen Thun 4:2 durch und überholte in der Tabelle Basel. Thun verbleibt nach nur einem Punkt in den letzten acht Spielen am Tabellenende.

Auch wenn die Young Boys zwischenzeitlich 0:1 in Rückstand gerieten, so richtig gefordert wurde der Meister im ausverkauften Stade de Suisse nicht. Die Berner deckten die Schwächen in der Thuner Hintermannschaft schonungslos auf und kamen ohne allzu viel Aufwand zu vier Treffern. Moumi Ngamaleu und Liga-Topskorer Jean-Pierre Nsame vor sowie Roger Assalé mit einer Doublette nach der Pause sorgten für den nie gefährdeten YB-Sieg.

Bild: KEYSTONE

Während der Meister wieder von der Tabellenspitze grüsst, wird die Lage für den Kantonsrivalen immer ungemütlicher. Seit nunmehr acht Spielen sind die Thuner ohne Sieg, der Rückstand des Tabellenletzten auf das neuntklassierte Lugano beträgt bereits vier Punkte. Obwohl die Klubführung um Präsident Markus Lüthi und Sportchef Andres Gerber Besonnenheit und Ruhe auszeichnet, dürfte auch im Berner Oberland der Trainer zum Thema werden, wenn die Negativserie in den nächsten Partien gegen Zürich, in Neuenburg und gegen Lugano nicht gestoppt werden kann.

Lugano – St.Gallen 1:3

Der FC St.Gallen hat sein Lugano-Trauma mit einem 3:1-Sieg überwunden. Im Tessin gewann die junge Ostschweizer Equipe dank einem Doppelschlag innerhalb von vier Minuten erstmals seit August 2017 ein Spiel. St.Gallen hatte die Reise ins Tessin erstmals seit einiger Zeit guten Mutes angetreten. Wie sehr das Team von Peter Zeidler derzeit vor Selbstvertrauen strotzt, war im Cornaredo besonders in der Startphase offensichtlich.

Bild: KEYSTONE/Ti-Press

Der FCSG übernahm sofort das Spieldiktat, während sich der Tabellen-9. aus Lugano schwer tat, in der Partie anzukommen. Die Tore der Ostschwiezer fielen allerdings nicht in jene Phase, in der der Gast mit breiter Brust voranschritt, sondern in den Spielabschnitten, in denen Lugano die Partie mitbestimmte. Cédric Itten (38.) und Jordi Quintilla (42.), der sich später als Doppeltorschütze feiern lassen durfte, trafen innerhalb von vier Minuten jeweils per Weitschuss.

Besonders bitter verlief für Fabio Celestinis Team der zweite Durchgang. Nach dem 1:2 durch Marco Aratore (51.) liess das Heimteam mehrere guten Möglichkeiten ungenutzt, bis Quintilla in der Schlussminute die Entscheidung herbeiführte. (ram/sda)

Die Tabelle

Die Telegramme

Young Boys - Thun 4:2 (2:1)

31'120 Zuschauer. - SR Klossner.

Tore: 24. Tosetti (Vasic) 0:1. 26. Moumi Ngamaleu (Gaudino) 1:1. 43. Nsame (Ngamaleu) 2:1. 50. Assalé (Fassnacht) 3:1. 69. Assalé 4:1. 86. Kablan (Foulpenalty/Foul an Kablan) 4:2.

Young Boys: Von Ballmoos; Janko, Sörensen (70. Bürgy), Zesiger, Garcia; Gaudino, Aebischer; Moumi Ngamaleu (66. Spielmann), Fassnacht, Assalé (77. Petignat); Nsame.

Thun: Faivre; Glarner, Gelmi, Sutter, Kablan; Stillhart (83. Karlen), Fatkic; Tosetti, Castroman, Vasic (46. Hefti); Rapp (67. Munsy).

Bemerkungen: Young Boys ohne Camara, Hoarau, Lauper, Lustenberger, Martins, Sierro und Sulejmani (alle verletzt), Thun ohne Bigler, Hediger (beide verletzt) und Righetti (krank). Verwarnungen: 36. Garcia (Foul). 40. Fatkic (Foul). 45. Stillhart (Foul). 45. Rapp (Unsportlichkeit). 45. Sörensen (Unsportlichkeit). 64. Castroman (Foul). 71. Hefti (Foul).

Zürich - Basel 3:2 (2:1)

11'101 Zuschauer. - SR Schnyder.

Tore: 15. Campo (Foulpenalty). 19. Tosin 1:1. 33. Schönbächler (Tosin) 2:1. 48. Cömert (Bergström) 2:2. 61. Kramer (Domgjoni) 3:2.

Zürich: Brecher; Rüegg, Nathan, Omeragic, Kololli; Domgjoni, Sohm; Tosin, Marchesano (91. Popovic), Schönbächler (93. Britto); Mahi (31. Kramer).

Basel: Nikolic; Widmer, Cömert, Bergström, Petretta (75. Zuffi); Xhaka, Frei; Stocker, Campo (69. Bua), Pululu (69. Cabral); Ademi.

Bemerkungen: Zürich ohne Aliu, Charabadse, Hekuran Kryeziu und Winter, Pa Modou, Mirlind Kryeziu (alle verletzt). Basel ohne Omlin, Van Wolfswinkel, Kuzmanovic, Okafor, Ramires (alle verletzt). Verwarnungen: 12. Sohm (Foul). 15. Nathan (Foul/nächstes Spiel gesperrt). 36. Domgjoni (Foul). 36. Xhaka (Unsportlichkeit). 50. Pululu (Foul). 67. Stocker (Foul). 74. Petretta (Foul). 87. Kololli (Spielverzögerung). 93. Ademi (Schwalbe).

Lugano - St. Gallen 1:3 (0:2)

3285 Zuschauer. - SR Schärer.

Tore: 38. Itten (Görtler) 0:1. 43. Quintilla (Ruiz) 0:2. 51. Aratore (Rodriguez) 1:2. 90. Quintilla (Costanzo) 1:3.

Lugano: Baumann; Kecskes, Maric, Daprelà; Custodio; Dalmonte (70. Lavanchy), Sabbatini, Rodriguez (63. Bottani), Aratore; Holender (83. Sasere), Gerndt.

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Stergiou, Wiss (57.Fazliji), Muheim; Görtler, Quintilla, Ruiz, Babic (63. Costanzo); Itten, Demirovic (86. Bakayoko).

Bemerkungen: Lugano ohne Crnigoj, Sulmoni, Covilo, Carlinhos und Vecsei (alle verletzt). St.Gallen ohne Letard (gesperrt), Lüchinger, Nuhu und Guillemenot (alle verletzt). 88. Rote Karte gegen Bottani (Foul). Verwarnungen: 12. Muheim (Foul). 44. Aratore (Foul). 47. Custodio (Foul). 74. Bottani (Reklamieren). 91. Sasere (Foul). 94. Costanzo (Foul). (ram/sda)

