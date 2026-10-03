FCB-Frauen verlieren in Yverdon – Derby-Klatsche für den FC Zürich

Mehr «Sport»

Yverdon – FC Basel 3:2

Überraschung in der Women's Super League. Der FC Basel verliert mit 2:3 bei Aufsteiger Yverdon. Nach 54 Minuten führte Yverdon dank Treffern von Ines Khiri, Maeva Sogan und Chloé Le Franc bereits mit 0:3 zurück. Die Anschlusstreffer von Coumba Sow und Lea Eisenring kamen zu spät.

Basel ist somit seit vier Meisterschaftsspielen in Serie ohne Sieg. Zuletzt spielte das Team von Trainer Danique Stein dreimal unentschieden. Yverdon ist dagegen in Form und hat in den letzten drei Spielen sieben Punkte eingefahren.

YB – Luzern 2:1

Den dritten Sieg in Serie feiert das Frauenteam von YB. Zu Hause gegen den FC Luzern setzen sich die Bernerinnen mit 2:1 durch. Romy Baraniak erzielte in der 69. Minute den Ausgleichstreffer für die Luzernerinnen, aber nur drei Zeigerumdrehungen später traf Leonie Köster aus kurzer Distanz für das Heimteam. Damit liegt der letztjährige Finalist nur zwei Punkte hinter dem aktuellen Leader GC.

GC – FC Zürich 4:1

Die Hoppers konnten sich bereits am Freitag deutlich im Zürcher Derby gegen den FCZ mit 4:1 durchsetzen. Alle GC-Treffer fielen in den ersten 35 Minuten. Über zwei Treffer konnte sich Kayla McKenna freuen. Zürich befindet sich derzeit in einer kleinen Krise. Nach einem fulminanten Saisonstart konnte keine der letzten vier Partien für sich entschieden werden.

Rapperswil-Jona – Aarau 5:2

Einen deutlichen Sieg gab es derweil für Rapperswil-Jona. Gegen das sieglose Schlusslicht Aarau führte Rappi bereits nach der ersten Halbzeit mit 4:0. Leyla McFerland konnte sich über einen Hattrick freuen.