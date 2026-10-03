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Torfestival in Rijeka: England deklassiert Kroatien mit 7:0

epa13279158 England&#039;s Harry Kane (C-L) celebrates with teammates after scoring for the 1-0 lead against Croatia during the UEFA Nations League match between Croatia and England in Rijeka, Croatia ...
England zeigte sich gegen Kroatien gnadenlos.Bild: keystone

Torfestival in Rijeka: England deklassiert Kroatien mit 7:0

03.10.2026, 20:1503.10.2026, 20:15

England nimmt in der Nations League Kurs auf die nächste Runde. Der WM-Dritte deklassiert Kroatien auswärts gleich mit 7:0.

Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon und Bukayo Saka trafen in Rijeka in der ersten Halbzeit, die aus Sicht der Gäste kaum hätte besser laufen können. Bellingham bereitete zudem drei der sieben Tore vor, Kane und Gordon je einen.

Gordon und Kane, der nach dem Seitenwechsel wie Saka ein weiteres Mal erfolgreich war, reihten sich somit auch im dritten Spiel des Zusammenzugs unter die Torschützen. Für Englands Rekordtorschütze Kane waren es die Tore 88 und 89 für die Three Lions.

Mit dem auf überzeugende Weise errungenen zweiten Auswärtssieg in fünf Tagen hat die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel die Auftaktniederlage gegen Spanien definitiv abgeschüttelt. Gegen den iberischen Weltmeister hatte es im ersten Spiel eine 2:3-Heimniederlage abgesetzt.

Kroatien - England 0:7 (0:4).
Rijeka. - SR Jablonski (GER).
Tore: 8. Kane 0:1. 21. Bellingham 0:2. 39. Gordon 0:3. 45. Saka 0:4. 53. Kane 0:5. 68. Saka 0:6. 87. Rogers 0:7. (riz/sda)

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