Sport

Fussball

Premier League: José Mourinho ist neuer Trainer von Tottenham Hotspur



Bild: EPA ANSA

Mourinho neuer Tottenham-Trainer: «Er wird den Glauben zurück in die Kabine bringen»

José Mourinho ist der neue Trainer von Tottenham Hotspur. Einen Tag nach der Entlassung von Maurizio Pochettino stellten die «Spurs» den «Special One» als Nachfolger vor. Für den Portugiesen ist nach dem FC Chelsea (zweimal) und Manchester United das vierte Engagement in der Premier League. Mourinho hat in Nord-London einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.

«Mit José haben wir einen der erfolgreichsten Trainer im Fussball bekommen», freut sich «Spurs»-Boss Daniel Levy. «Er hat eine grosse Erfahrung, kann Teams inspirieren und ist ein grossartiger Taktiker. Er hat bei jedem Klub, den er trainiert hat, Titel gewonnen. Wir sind uns sicher, dass er Energie und Glauben zurück in die Kabine bringen wird.»

Club statement — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 20, 2019

Mit Pochettino trennte sich Tottenham gestern von dem Coach, der den Klub in den vergangenen Jahren an der Spitze der nationalen Meisterschaft etabliert hat. In den fünf absolvierten Saisons unter dem Argentinier klassierten sich die Nordlondoner zum Schluss immer innerhalb der Top 5. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Argentinier, der via Southampton im Norden Londons gelandet war, gipfelte in der letzten Saison im Erreichen des Champions-League-Finals, den man gegen Liverpool mit 0:2 verlor.

Total trophies...



Jose Mourinho - 25



Tottenham - 24 pic.twitter.com/iEDTySlBoG — CaughtOffside (@caughtoffside) November 20, 2019

In der Premier League zeichnete sich bei den Spurs die Krise dagegen bereits im letzten Drittel der Vorsaison ab. Nur drei von zwölf Spielen hatte Tottenham im Endspurt der Premier League zu seinen Gunsten entscheiden können. Die Serie an schwachen Resultaten setzte sich mit Beginn dieser Saison fort. Drei Siege aus zwölf Spielen – den letzten davon im September – bedeuteten nun Pochettinos Ende als Trainer. Nun soll es also Mourinho richten. (pre/sda)

Abonniere unseren Newsletter