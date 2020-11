Maradona in seinem letzten Interview: «Fragte mich, ob die Leute mich noch lieben»

Via E-Mail teilen

Der Tod von Fussballlegende Diego Maradona beschäftigt die Welt auch am Tag danach. Erst gerade 60 Jahre alt geworden, gab der Argentinier kurz vor seinem Geburtstag der Zeitung «Clarin» ein Interview – es sollte das letzte seines Lebens werden. Das sagte Maradona ...

«Der Fussball hat mir alles gegeben, was ich habe. Mehr als ich mir hätte vorstellen können.“»

... seine Fans in Argentinien: