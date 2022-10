Viel ist nicht zu sehen und so wurde das Spiel zwischen Slovacko und Köln nach 7 Minuten abgebrochen. Bild: www.imago-images.de

Spiel wegen Nebel verschoben: So lacht der FC Köln darüber – oder auch nicht

Im Stadion des tschechischen Conference-League-Teilnehmers Slovacko war am Donnerstag schnell klar, dass es schwierig werden würde, mit der Partie gegen Köln. Tiefer Nebel lag über dem Feld und so wurde das Spiel erst zweimal nach hinten geschoben und dann nach sieben Minuten bereits wieder abgebrochen.

Dem Humor der Kölner Fans und des Admins des offiziellen Twitter-Accounts tat dies jedoch keinen Abbruch.

Während die Fans Freibier forderten, suchte der Admin die Ursachen für den Nebel. Es könnte ja sein, dass es gar kein Nebel ist, sondern Kondensstreifen von Flügelflitzer Linton Maina…

… oder bengalische Fackeln einer höheren Gewalt.

Immerhin kann man so zum Zeitvertreib mal wieder ein Spiel aus der Kindheit spielen: Wo ist Walter Goalie Marvin Schwäbe? «Ich sehe was, was du nicht siehst», wäre unter diesen Umständen wohl zu unfair gewesen.

Der Admin des englischen Accounts – falls es denn ein anderer ist –, war weniger amüsiert. Die Fans von Slovacko sangen ein Lied zur Melodie von «Bisch du glücklich und du weisch es, klatsch id Händ», das passte dem Kölner Admin nicht so wirklich.

Er versuchte es eher mit Konstruktivität. Google schien ihm aber auch nicht weiterhelfen zu können.

Für die Kölner kommt der Spielabbruch nicht gerade gelegen. Die Partie wird nämlich heute Freitag zu Ende gespielt und am Sonntag steht schon wieder die nächste Bundesligapartie an. Coach Steffen Baumgart kann darüber aber nur lachen: «So etwas kann man nur mit Humor nehmen, der Job ist stressig genug.» Der Abbruch sei der richtige Entscheid gewesen, «auch wenn wir die Retourkutsche am Sonntag kriegen werden.» Baumgart hoffe, dass die Partie gegen Hoffenheim verlegt werden könne, wie es bei Gegner Slovacko in der tschechischen Liga der Fall ist. (nih)