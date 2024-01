Noch kein Hollywood-Märchen fürs neue GC – YB gewinnt verdient

In der ersten Halbzeit glich das Spiel der Stimmung auf den Rängen. Die Heimkurve im Wankdorf blieb aufgrund von Sachbeschädigungen durch YB-Fans in Zürich leer. Als Protest auf die Kollektivstrafe blieben die Anhänger der Grasshoppers der ersten Halbzeit ebenfalls fern.

Zuvor hatten beide Mannschaften Chancen auf den Führungstreffer. Während YB vor allem durch Weitschüsse gefährlich wurde, setzten die Gäste aus einer kompakten Defensive heraus immer wieder Nadelstiche. Mehrmals musste der von Raphael Wicky wieder zur Nummer 1 erkorene David von Ballmoos retten. In der ersten Halbzeit scheiterte Francis Momoh mit einem Kopfball aus kurzer Distanz. Nach dem Seitenwechsel kam Filipe de Carvalho im Eins-gegen-Eins nicht am Berner Goalie vorbei.

Nach den Rennen im Berner Oberland steht schon der nächste Klassiker auf dem Programm. Auf der Streif in Kitzbühel will Marco Odermatt nach den Triumphen in Adelboden und Wengen das Triple schaffen. Und du? Dir lockt in unserem Ski-Quiz ganz viel Ruhm.

Um 11.30 Uhr finden heute Freitag und morgen Samstag zwei Abfahrten der Männer auf der weltberühmten Streif in Kitzbühel statt. Am Sonntag werden die 84. Hahnenkamm-Rennen mit dem Slalom auf dem Ganslernhang abgeschlossen.