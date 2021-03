Sport

Fussball

Die Schweizer U21-Nati sündigt im Abschluss und unterliegt Kroatien 2:3



Bild: keystone

Die U21-Nati sündigt im Abschluss und unterliegt Kroatien 2:3

Die Schweiz verpasst es an der U21-Europameisterschaft, einen grossen Schritt Richtung Viertelfinals zu machen. Vier Tage nach dem 1:0-Erfolg gegen England verliert das Team von Trainer Mauro Lustrinelli das zweite Gruppenspiel gegen Kroatien 2:3. Vor dem letzten Gruppenspiel am Mittwoch gegen Portugal ist für die Schweiz damit vom 1. Platz bis zum Ausscheiden noch jedes Szenario möglich.

Die Niederlage muss die Schweizer ärgern. Nicht nur gerieten sie früh ins Hintertreffen und waren sie über weite Strecken spielbestimmend, auch legten sie dem Gegner den Führungstreffer praktisch auf. Luka Ivanusec traf nach acht Minuten aus gut 25 Metern nach einem missglückten Befreiungsschlag von Goalie Anthony Racioppi. Als Racioppi seinen Fehler ausbügeln wollte, rutschte er zudem aus.

Video: SRF

In der Folge drückten die Schweizer wiederholt auf den Ausgleich. Jedoch fehlte es an der Effizienz. Alleine Jérémy Guillemenot vergab drei gute Gelegenheiten, zu Beginn der zweiten Halbzeit scheiterte der Stürmer vom FC St.Gallen etwa alleine vor Kroatiens Goalie Dominik Kotarski.

Vier Wechsel – zu viele?

Trotz diverser Chancen waren die Schweizer erst zu einer Resultatkorrektur fähig, als sie nach einer Stunde zwei weitere Gegentreffer kassiert hatten. In der 79. Minute versenkte Kastriot Imeri einen Handspenalty, in der 89. Minute traf der Kroate Sandro Kulenovic nach einem Corner ins eigene Tor. Die Chance auf den Ausgleich durch Felix Mambimbi entschärfte Kotarski in der Nachspielzeit.

Bild: keystone

Mauro Lustrinelli wird sich die Frage stellen müssen, wie sehr er mit vier Wechseln in seiner Startaufstellung gegenüber dem England-Match zum missglückten zweiten Auftritt beigetragen hat. Unter anderem ersetzte der Schweizer Trainer die Verteidiger Jan Bamert und Miro Muheim durch Jasper van der Werff und Silvan Sidler. Im zentralen Mittelfeld setzte er zu Beginn nicht auf den gegen England überzeugenden Alexandre Jankewitz. Auch Dan Ndoye, der Schütze des einzigen Treffers gegen England, gehörte drei Tage vor dem letzten Gruppenspiel nicht zur Anfangsformation.

Kroatien - Schweiz 3:2 (0:1)

Koper (SLO). - SR Higler (NED).

Tore: 8. Ivanusec 1:0. 61. Moro (Foulpenalty) 2:0. 64. Vizinger (Moro) 3:0. 79. Imeri (Handspenalty) 3:1. 89. Kulenovic (Eigentor) 3:2.

Kroatien: Kotarski; Sverko, Erlic (24. Vuskovic), Bradaric; Franjic (75. Krizmanic), Bistrovic, Moro (76. Zaper), Babec, Ivanusec; Vizinger (85. Kulenovic), Spikic (75. Colina).

Schweiz: Racioppi; Lotomba, Van der Werff, Zesiger, Sidler (46. Rüegg); Pusic (59. Ndoye), Sohm (59. Imeri), Domgjoni (66. Jankewitz), Toma; Guillemenot, Zeqiri (66. Mambimbi).

Bemerkungen: Verwarnungen: 6. Babec (Foul). 45. Sidler (Foul). 45. Franjic (Foul). 45. Vizinger (Foul). 48. Van der Werff (Foul). 60. Lotomba (Foul). 91. Kulenovic (Foul). (ram/sda)

