Chaos in Frankreich nach PSG-Sieg: Randale in Paris, Auto rast in Grenoble in Feiernde

Paris Saint-Germain ist Champions-League-Sieger – in Frankreich herrscht Ausnahmezustand. Doch die Feiern sind keineswegs nur friedlich. Es kommt zu Ausschreitungen, Schwerverletzten und Festnahmen.

Während PSG in München ein historischer Triumph gelingt, wissen sich Teile der Fans und andere Querulanten zuhause in Frankreich nicht zu benehmen. Besonders in Paris kam es nach dem Schlusspfiff zu chaotischen Szenen.

Die Polizei sprach der Zeitung «Le Parisien» zufolge von Spannungen auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées und in der Nähe des Prinzenparks, ausgehend von Menschen mit «schlechten Absichten». Videos und Bilder in den sozialen Medien zeigten, wie Menschen Gegenstände Richtung Polizei warfen und Feuer auf der Strasse legten oder Autos anzündeten. Mindestens drei Fahrzeuge brannten nach Angaben der Pariser Zeitung aus.

Nach Angaben der Behörden griffen die Ordnungskräfte danach ein, um Ruhe herzustellen. Laut dem Sender BFMTV wurden Dutzende Menschen festgenommen, etwa weil sie Feuerwerkskörper bei sich trugen. Auf Vidematerial ist zu sehen, wie solche ebenfalls in Richtung der Einsatzkräfte geworfen werden und unkontrolliert explodieren.

Um drei Uhr am Sonntagmorgen wurde die Champs-Elysée dann evakuiert, um weitere Eskalationen zu verhindern, wie «Le Parisien» berichtet.

Frankreichs Innenminister Bruno Retailleau schrieb auf X von «Barbaren», die die Einsatzkräfte provozierten, während die wahren Fans sich für das Match zwischen PSG und Inter Mailand in München begeisterten.

Auch in Grenoble wurde eine Feier des CL-Triumphs Schauplatz eines wüsten Vorfalls. Ein Auto raste in eine Menschenmenge, mindestens vier Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Laut den Angaben der Behörden handelte es sich um einen Unfall, der Fahrer habe die Kontrolle über das Auto verloren. Er hat sich der Polizei gestellt.

