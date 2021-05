Sport

Inter Mailands Fans feiern den Meistertitel – Ajax-Anhänger jubeln auch



Inter Mailand lässt die Fans jubeln – auch Ajax feiert den Meistertitel

Dank dem Unentschieden zwischen Sassuolo und Atalanta ist Inter Mailand vier Spieltage vor Schluss uneinholbar an der Spitze der italienischen Serie A. Die Fans der «Nerazzuri» feierten den Titel ausgiebig. Auch Ajax Amsterdam konnte die Meisterschaft heute entscheiden.

Nach dem gestrigen Sieg in Crotone feierten die Spieler bereits in Kabine und Mannschaftsbus den Titel. Ganz sicher war er ihnen aber noch nicht – doch nun, da Bergamo in Sassuolo nicht über ein Unentschieden hinauskommt, können die Mailänder sich einen Tag später offiziell Meister nennen.

Das Team von Trainer Antonio Conte spielte eine sehr starke Saison. Nach schwachem Beginn starteten sie einen Lauf. Ab dem vierten Spieltag verlor Inter nur noch ein Spiel. Nach 22 Spielen fingen sie den Stadtrivalen AC Mailand ab und bauten die Tabellenführung kontinuierlich aus. Nun stehen sie vier Spiele vor Saisonende als Meister fest, da der Vorsprung auf Atalanta Bergamo uneinholbare 13 Punkte beträgt.

Für Inter ist es der erste «Scudetto» seit man 2010 das Triple holte. Damals hiess der Trainer noch José Mourinho. Den 19. Meistertitel feierten die Fans der Mailänder unter anderem vor dem Dom. Die Anhänger von Inter Mailand versammelten sich in Massen in der Stadt, um ihren Verein zu feiern. Zuvor konnte Juventus Turin neunmal in Folge den ersten Platz der Serie A erringen.

The scenes in Milan after Inter win Serie A! 🙌 pic.twitter.com/fBYjynmBwa — Goal (@goal) May 2, 2021

Ajax sichert sich den Meistertitel mit Sieg gegen Emmen

In den Niederlanden wurde die Meisterschaft ebenfalls heute entschieden. Ajax Amsterdam verteidigt den Titel von 2019 – letzte Saison gab es aufgrund der Corona-Pandemie keinen Meister. Dank des 4:0-Erfolgs gegen den FC Emmen kann PSV Eindhoven Ajax nicht mehr einholen.

Ajax supporters outside their stadium after Ajax became champions this afternoon 🇳🇱 pic.twitter.com/BeMpzdVD1s — Casual Ultra (@thecasualultra) May 2, 2021

Auch die holländischen Fans liessen ihrer Freude freien Lauf. Für den Rekordmeister der Eredivise war es der 34. Ligatitel. Beim Team von Erik ten Hag dürfen unter anderem Dusan Tadic und die ehemaligen Bundesligisten Davy Klaassen und Sebastien Haller jubeln. (nih)

