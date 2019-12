Sport

Shaqiri steht bei Liverpool in der Startformation – und netzt sofort ein

Zum ersten Mal in dieser Saison steht Xherdan Shaqiri bei Liverpool in der Startformation. Nach einer langen Verletzung gibt der Schweizer beim Leader der Premier League sein Comeback. Und seine Vorstellung im Derby gegen Everton lässt sich sehen: In der 17. Minute stellt der Schweizer nach einem herrlichen Pass von Sadio Mané auf 2:0 für seine Farben.

Nach einer verrückten ersten Halbzeit steht es 4:2 für Liverpool. Hier geht es zum Liveticker.

