Wie viel Pech kann man haben? Newcastle-Fan kriegt Cornerfahne in die Nüsse gekickt

Wie nahe Glück und Pech beieinander liegen können, zeigt uns eine Szene aus der englischen Premier League. Newcastle United gewinnt die Partie gegen Favorit Chelsea nach einem Tor von Isaac Hayden in der 94. Spielminute mit 1:0.

Der Jubel ist nicht nur bei den Fans, sondern auch bei Mittelfeldspieler Matt Ritchie ausgelassen. Der Schotte verleiht seiner Freude Ausdruck, indem er mit voller Wucht in die Cornerfahne kickt. Diese löst sich – und fliegt in hohem Tempo genau in die Weichteile eines Fans.

Während die ganze Fankurve euphorisch jubelt, ist zumindest diesem Fan der Jubel ziemlich auf die Eier gegangen. Und als wäre das nicht genug, muss sich der arme Herr auch noch von den anderen Fans verspotten lassen.

