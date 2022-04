Manuel Akanji bejubelt sein erstes Saisontor. bild: imago-images.de

Akanji trifft bei BVB-Kantersieg gegen Wolfsburg – Hertha schafft Befreiungsschlag

Borussia Dortmund feiert in der 30. Runde der Bundesliga einen Kantersieg. Der BVB deklassiert den VfL Wolfsburg mit 6:1. Im Abstiegskampf landet Hertha Berlin mit dem 1:0 in Augsburg einen «Big Point».

Dortmund – Wolfsburg 6:1

Borussia Dortmund feiert gegen den VfL Wolfsburg einen auch in dieser Höhe verdienten 6:1-Kantersieg. Der BVB war den «Wölfen» in allen Belangen überlegen und zeigte sich vor allem in der ersten Halbzeit eiskalt in der Chancenauswertung. Von der 24. bis 38. sorgten fünf verschiedene Torschützen, darunter der erst 17-jährige Tom Rothe und der Schweizer Nati-Verteidiger Manuel Akanji, für eine Blitzzäsur.

Nach der Pause schnürte Erling Haaland beim sechsten BVB-Treffer seinen Doppelpack und Wolfsburg kam durch Ridle Baku noch zum Ehrentreffer. Dortmund-Keeper Gregor Kobel zeigte ganz zu Beginn eine Glanzparade, erlebte ansonsten aber einen äusserst ruhigen Nachmittag. Beim Gegentor war er machtlos. Bei Wolfsburg wurde Kevin Mbabu zur Pause eingewechselt, Renato Steffen schmorte 90 Minuten auf der Bank.

Borussia Dortmund - Wolfsburg 6:1 (5:0)

79'200 Zuschauer.

Tore: 24. Rothe 1:0. 26. Witsel 2:0. 28. Akanji 3:0. 35. Can 4:0. 38. Haaland 5:0. 54. Haaland 6:0. 82. Baku 6:1.

Bemerkung: Dortmund mit Kobel und Akanji (bis 65.), ohne Hitz (Ersatz), Wolfsburg mit Mbabu (ab 46.), ohne Steffen (Ersatz).

Der 17-jährige Rothe bringt den BVB mit 1:0 in Front. Video: streamja

Witsel erhöht auf 2:0 für Dortmund. Video: streamja

Das 3:0 für den BVB durch Akanji. Video: streamja

Emre Can macht das 4:0 für den BVB. Video: streamja

Haaland erhöht noch vor der Pause auf 5:0 für Dortmund. Video: streamja

Haaland macht mit dem 6:0 das halbe Dutzend voll. Video: streamja

Der Wolfsburger Ehrentreffer durch Ridle Baku. Video: streamja

Augsburg – Hertha Berlin 0:1

Abstiegskandidat Hertha BSC fährt im Kellerduell gegen den FC Augsburg einen äusserst wichtigen 1:0-Sieg ein. Suat Serdar war kurz nach der Pause der einzige Torschütze einer hart umkämpften Partie, der vierfache deutsche Nationalspieler traf frech mit der Hacke durch die Beine von Augsburg-Keeper Rafal Gikiewicz. Das Heimteam versuchte in der Folge noch einmal alles, doch auch die eingewechselten Ruben Vargas und Andi Zeqiri konnten die Niederlage nicht mehr abwenden.

Dank des achten Saisonsiegs kletterte das Team von Felix Magath wieder auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Augsburg liegt trotz der Niederlage noch drei Punkte vor den Berlinern, muss nun aber auch wieder zittern. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt nur noch vier Zähler.

Augsburg - Hertha Berlin 0:1 (0:0)

Tor: 49. Serdar 0:1.

Bemerkung: Augsburg mit Vargas (ab 56.) und Zeqiri (ab 84.).

Serdar trifft per Hacke zum 1:0 für die Hertha. Video: streamja

Freiburg – Bochum 3:0

Der SC Freiburg bleibt dank eines 3:0-Siegs gegen den VfL Bochum an den Champions-League-Plätzen dran. Lukas Kübler und Roland Sallai brachten die Breisgauer früh auf Kurs, danach verwaltete der SC die Führung souverän und kam durch Sallai gar noch zum 3:0. Mit 51 Zählern liegt das Team von Trainer Christian Streich nun punktgleich mit Leipzig auf Rang 5, die «Roten Bullen» müssen morgen Sonntag noch beim Drittplatzierten Bayer Leverkusen ran.

Freiburg - Bochum 3:0 (2:0)

34'000 Zuschauer.

Tore: 5. Kübler 1:0. 16. Sallai 2:0. 53. Sallai 3:0.

Bemerkung: 68. Platzverweis Stafylidis (Bochum/Foul).

Kübler schiesst Freiburg früh mit 1:0 in Führung. Video: streamja

Sallai doppelt zum 2:0 für Freiburg nach. Video: streamja

Sallai schnürt beim 3:0 für Freiburg seinen Doppelpack. Video: streamja

Mainz – Stuttgart 0:0

Der VfB Stuttgart holt gegen Mainz 05 nur ein torloses Untentschieden und fällt damit auf den Relegationsplatz zurück. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo tat sich vor allem in der Offensive erneut sehr schwer und kam kaum zu Torchancen. Mainz mit Silvan Widmer in der Startformation war etwas gefährlicher, dennoch ging das 0:0 am Ende in Ordnung.

Mainz - VfB Stuttgart 0:0

Bemerkung: Mainz mit Widmer. (pre/sda)

Stuttgart enttäuscht in Mainz auf ganzer Linie. Bild: keystone