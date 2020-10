Sport

Fussball

Verwirrung um möglichen Einsatz von Xherdan Shaqiri gegen Spanien



Bild: keystone

Verwirrung um möglichen Einsatz von Shaqiri gegen Spanien

Spielt er oder spielt er nicht? Ob Xherdan Shaqiri am Samstag in der Partie in Madrid eingesetzt werden darf, ist noch nicht entschieden. Laut dem SFV-Medienchef Adrian Arnold liegt der Entscheid nun bei den spanischen Gesundheitsbehörden. Bis spätestens um Mitternacht wird der Entscheid erwartet, dann muss Vladimir Petkovic sein Aufgebot für die Partie am Samstag melden.

Zwischenzeitlich hatte das SRF die offenbar falsche Meldung verbreitet, dass Shaqiri definitiv eingesetzt werden dürfe. Sollte er wirklich spielen können, ist davon auszugehen, dass der Nationaltrainer den Spieler des FC Liverpool einsetzen wird. Für Shaqiri wäre es an seinem 29. Geburtstag das 83. Länderspiel und der erste Einsatz in der Nationalmannschaft seit Juni 2019.

Shaqiri war am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nachträgliche Untersuchen erbrachten allerdings den Beweis, dass beim Mittelfeldspieler vorhandene Antikörper einer früheren Infektion den positiven Test verursacht hatten. Deswegen gilt Shaqiri laut den Ärzten als nicht mehr ansteckend und konnte wieder in die Mannschaft integriert werden. (sda)

