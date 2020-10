Sport

Fussball

Shaqiri fliegt mit der Nati nach Spanien – unklar, ob er spielen darf



Bild: keystone

Shaqiri fliegt mit der Nati nach Spanien – ob er spielen darf, ist unklar

Nach der 1:2-Niederlage im Testspiel gegen Kroatien steht die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft vor der Reise nach Spanien. In Madrid trifft sie in der Nations League auf den Gastgeber.

Nati-Arzt Maleck über die positiven Corona-Tests von Shaqiri und Akanji Video: extern / rest/sfv

Mit an Bord ist auch Xherdan Shaqiri. Für die Partie gegen Kroatien stand er nach einem positiven Corona-Test nicht im Aufgebot. Nachdem ein weiterer Test negativ ausfiel, hofft der Schweizerische Fussballverband darauf, Shaqiri einsetzen zu können. Er fliege mit dem Team nach Spanien, teilt der Verband mit.

Ob der Angreifer des englischen Meisters FC Liverpool am Samstag, wenn er seinen 29. Geburtstag feiert, eingesetzt werden darf, ist noch offen. Darüber entscheidet die Gesundheitskommission des europäischen Fussballverbands UEFA.

Akanji: Hinweise auf frische Infektion

Shaqiris positiver Test gehe auf eine frühere Infektion zurück, betont Nati-Arzt Martin Maleck: «Er ist aufgrund der Laborwerte mit hundert Prozent Sicherheit nicht ansteckend.»

Nicht dabei ist Manuel Akanji. Der Verteidiger befindet sich in Isolation, nachdem gestern ein positives Testergebnis vorlag. Akanji zeige unverändert keine Symptome, heisst es in der Mitteilung des SFV. «Es gibt sehr sichere Hinweise auf eine frische Infektion», sagte Maleck zu diesem Fall. «Bei ihm kommt es zum normalen Ablauf wie bei jeder anderen Person in der Bevölkerung auch, inklusive der Isolation sowie der Abklärung der sozialen Kontakte.» (ram)

