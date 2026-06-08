Christian Eriksen meldet sich nach erneutem Zusammenbruch

Wie geht es Christian Eriksen? Nach seinem erneuten Zusammenbruch herrschte grosse Sorge um den Fussballstar. Nun meldet er sich selbst.

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Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen hat sich nach seinem erneuten Zusammenbruch in den sozialen Medien gemeldet. Bei Instagram schrieb der Profi des VfL Wolfsburg: «Ich möchte euch allen mitteilen, dass es mir gut geht und ich zu Hause bei meiner Familie bin.»

Der 34 Jahre alte Profi des VfL Wolfsburg war am Sonntagabend in der 65. Minute des Länderspiels gegen die Ukraine auf dem Spielfeld zusammengesackt. Das erinnerte an den Herzstillstand und die Wiederbelebung von Eriksen beim EM-Spiel 2021 gegen Finnland in Kopenhagen. Ihm wurde in der Folge unter anderem ein Defibrillator (ICD) am Herzen eingesetzt.

Der Schockimpuls am Sonntag habe sowohl ihn als auch seine Familie «stark mitgenommen, aber ich möchte euch allen versichern, dass dies eine andere Situation war als das, was 2021 passiert ist», so Eriksen. «Ich fühle mich gut, und meine Genesung hat bereits begonnen.»

Derzeit konzentriere er sich auf die Erholung, «Zeit mit meiner Familie zu verbringen, Urlaub zu machen und mit meinen Kindern Fussball zu spielen».

Eriksen-Zukunft ungewiss

Der dänische Verband DBU gab zuvor bereits eine erste Entwarnung. «Christian geht es gut. Er hat das Spielfeld aus eigener Kraft verlassen», erklärte Teamarzt Morten Boesen. Ob Eriksen seine Karriere fortsetzen wird, ist offen. Der dänische Sportdirektor Peter Möller sagte: «Das muss Christian beantworten. Ich weiss es nicht. Ich finde es absolut legitim, danach zu fragen. Aber ich weiss es nicht.»

Nach den Wolfsburgern («Wir denken an dich, Christian») reagierten auch weitere ehemalige Klubs des dänischen Rekordnationalspielers. «Der Verein sendet Christian und der Familie Eriksen Kraft und liebe Grüsse, während wir auf weitere Nachrichten warten», heisst es in einem Statement von Manchester United. Auch Tottenham Hotspur schrieb in den sozialen Netzwerken: «Unsere Gedanken sind bei Christian Eriksen und seiner Familie. Wir wünschen dir eine vollständige und schnelle Genesung, Christian. Wir sind alle bei dir.»

Eigentlich waren in dieser Woche Gespräche zwischen Eriksen und dem VfL Wolfsburg geplant, ob er sich auch nach dem Bundesliga-Abstieg einen Verbleib bei dem Volkswagen-Klub vorstellen kann.

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Verwendete Quellen:

instagram.com: Beitrag von @chriseriksen8

Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

(hkl)