Sport

Fussball

Duje Cop prallt in den Pfosten und weitere Szenen aus der Europa League



Bild: screenshot streamable

Zerstörte Kronjuwelen und 5 Traumtore – die besten Szenen des Europa-League-Abends

Das schmerzhafteste Tor des Jahres

Autsch! Schmerzhafter kann ein Tor kaum sein. Im Spiel zwischen den Glasgow Rangers und Standard Lüttich gehen die Gäste aus Belgien kurz vor der Pause mit 2:1 in Führung – aber zu welchem Preis?! Stürmer Duje Cop stellt mit einem Sprint an den langen Pfosten sicher, dass er die Flanke seines Teamkollegen verwerten kann.

Unglücklicherweise schafft es der Torschütze aber nicht mehr, rechtzeitig abzubremsen und prallt mit voller Wucht in den Pfosten – ein Bein auf jeder Seite. Der Kroate zeigt sofort an, dass es nicht mehr weitergeht und wird in der Pause ersetzt. Noch bitterer: Am Ende wird sein Einsatz nicht einmal mit einem Sieg belohnt, drehen die Rangers doch das Spiel und gewinnen am Ende mit 3:2. Bei den Schotten wird Cedric Itten erst in der 89. Minute eingewechselt.

If at first you don't succeed …

Einfach nicht aufgeben. Das ist im Sport manchmal die beste Devise, wie Rapid Wien gestern gegen Arsenal beweist. Zwar steht es nach 46 Minuten bereits 0:3 aus Sicht der Österreicher und das Spiel ist bereits entschieden, doch den Ehrentreffer beim 1:4 verdienen sie sich durch harte Arbeit. Gleich vier Mal versuchen sie Arsenal-Goalie Runar Runarsson und dessen Vorderleute zu überwinden und beim vierten Versuch klappt es dann auch endlich.

Ein Dropkick aus 20 Metern

So, nun aber genug der reingewürgten Tore, wir wollen Spektakel sehen! Etwa diese Kiste von Bragas Wenderson Galeno gegen AEK Athen. Der 23-Jährige zimmert das Leder aus 20 Metern herrlich mit einem Dropkick zum 4:1 in die Maschen. Am Ende schaffen die Portugiesen dank eines 4:2-Siegs die vorzeitige Qualifikation für die K.o.-Phase.

Lacazette kann Distanz

Herrliche Tore, das schafft auch Alexander Lacazette immer wieder. Beim 4:1-Sieg von Arsenal gegen Rapid Wien eröffnet der Franzose das Skore mit einem herrlichen Tor aus über 30 Metern.

Sie imitieren die grossen Stars – diese Tiere haben zu oft Fussball geschaut: Video: watson

Calhanoglu kann Freistösse

Mit drei Punkten gegen das in dieser EL-Saison schwache Celtic hat die AC Milan die Qualifikation für die K.o.-Phase geschafft. Allerdings müssen die Italiener dabei einen 0:2-Rückstand drehen. Hakan Calhanoglu leitet die Wende mit einem herrlichen Freistosstreffer ein.

Seit der Saison 2013/14 hat der Türke bereits 18 Freistosstore erzielt. Nur Lionel Messi (36 Tore) war in dieser Sparte in den fünf europäischen Ligen noch erfolgreicher.

18 - Since the start of the 2013/14 season, only Lionel Messi (36) has scored more direct free-kicks in all competitions than Hakan Calhanoglu (18) among players in the top-five European leagues in that time. Specialist. pic.twitter.com/Sujpp8jHtJ — OptaJoe (@OptaJoe) December 3, 2020

Hauge nicht zu stoppen

Gleich noch ein Mailänder, der ein herrliches Tor erzielt. Der norwegische Youngster Jens Petter Hauge komplettiert mit dem 3:2 die Wende gegen Celtic – und wie. Der Mittelfeldspieler setzt zum Solo an, lässt sich auch von drei Gegnern aufs Mal nicht bremsen und versenkt die Kugel dann in der langen Ecke.

Ist das jetzt ein Straftraining?

Auch Tottenham schafft den Sprung in die K.o.-Phase bereits vor dem letzten Spieltag. Dabei reicht den Londonern ein 3:3 gegen den Linzer ASK. Der Ausgleichstreffer der Österreicher fällt erst in der Nachspielzeit und ist herrlich anzuschauen. Mamoudou Karamoko kriegt den Ball am Strafraumrand und schlenzt ihn dann wunderbar in die Maschen.

Vielleicht wäre für die Österreicher gar noch mehr drin gelegen. Sie führen mit 1:0, als kurz vor der Pause den Gästen aus England ein umstrittener Handspenalty zugesprochen wird, den Gareth Bale verwertet.

Penalty oder kein Penalty? Der Ball springt zuerst an die Hand, dann an den Kopf. Penalty. Der Balls springt zuerst an den Kopf, dann an die Hand. Kein Penalty. Ich weiss es nicht.

Tottenham-Trainer José Mourinho ist mit der Leistung seiner Mannschaft auf jeden Fall gar nicht zufrieden. «Das Resultat ist besser als die Performance. Einige Spieler zeigten ein gutes Spiel, andere waren schlecht», sagte der Portugiese nach der Partie. Er beweist allerdings auch Humor, in dem er auf Instagram einmal mehr ein «Straftraining» für seine Mannschaft ankündigt. «Training morgen, aber um 12 Uhr», steht unter dem Post.

Ein Ball mit Drall

Zum Abschluss wechseln wir von den schönen Toren noch zu einem kuriosen Treffer. Das Spiel zwischen Slavia Prag und Hapoel Be'er Sheva ist schon fast vorbei, als Prags Abdallah Sima auf dem Flügel noch einen Angriff lanciert. Sein Ball zur Mitte wird aber Verteidiger Dudu Twitto an den Pfosten abgelenkt und von dort hat die Kugel so viel Drall, dass sie ohne weitere Fremdeinwirkung über die Linie kullert.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Basler Trikots seit 1971 Betrinken und Beklagen mit Quentin Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter