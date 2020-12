Sport

Champions League: Favre nervt sich wegen Penalty und 7 weitere Highlights



Bild: keystone

Favre regt sich übers «Schwimmbad» auf – und 8 weitere Highlights des CL-Abends

Borussia Dortmund jubelt über den Einzug in die Champions-League-Achtelfinals und hadert gleichzeitig mit dem Schiedsrichter. Derweil meldet sich Routinier Olivier Giroud bei Chelsea eindrücklich zurück.

Giroud meldet sich zurück – und wie!

Eigentlich ist es bislang noch nicht die Saison von Olivier Giroud. Der französische Weltmeister ist bei Chelsea keine Stammkraft mehr, hat in dieser Saison in der Premier League erst 47 Minuten gespielt und dabei kein Tor geschossen. In der Champions League steht der Stürmer gestern erstmals wieder in der Startelf und meldet sich so richtig zurück. Gegen Sevilla schoss der 34-Jährige gleich vier (!) Tore.

Nach den drei ersten Treffern hat Giroud bereits einen perfekten Hattrick (rechter Fuss, linker Fuss, Kopf) auf dem Konto. Und dann holt er auch noch einen Penalty heraus, den er gleich selbst verwertet. Der Franzose trägt sich so in die Geschichtsbücher ein: Er ist der erste Chelsea-Spieler, der in einem einzigen Champions-League-Spiel vier Tore erziel. Und er ist seit gestern auch der älteste Hattrick-Schütze in der Geschichte der Königsklasse.

34y 63d - Olivier Giroud is the oldest player in Champions League history to score a hat-trick, while he's the oldest to do it in the European Cup since Real Madrid's Ferenc Puskás in September 1965 (38y 173d v Feyenoord). Glorious. pic.twitter.com/vNRBGACFm6 — OptaJoe (@OptaJoe) December 2, 2020

War's der VAR?

Borussia Dortmund steht im Achtelfinal der Champions League. Doch der deutsche Vizemeister dürfte sich nach dem 1:1-Unentschieden gegen Lazio Rom dennoch geärgert haben – und zwar über einen Schiedsrichterentscheid in der 67. Minute, als Antonio Mateu Lahoz auf den Punkt zeigt und auf Penalty für Lazio entscheidet.

Die Protagonisten in der strittigen Szene sind der eben erst eingewechselte BVB-Verteidiger Nico Schulz und Lazio Mittelfeld-Star Sergej Milinkovic-Savic. Schulz kommt knapp zu spät, sodass Milinkovic-Savic denn Ball wegspitzeln und sich in seinen Gegner werfen kann. Der Serbe hebt aber schon deutlich vor dem Kontakt mit Schulz ab, weshalb dieser nicht verantwortlich ist, dass sein Gegner zu Boden geht.

Ist das Penalty? Ja, Schulz spielt den Ball nicht und trifft Milinkovic-Savic. Nein, Milinkovic-Savic hebt schon vor dem Kontakt mit Schulz ab. Ich weiss es nicht.

Diskutiert wird aber auch die Tatsache, dass Schiedsrichter Lahoz zuerst anzeigt, dass weitergespielt werden soll, sich danach aber innert weniger Sekunden doch entscheidet, auf den Punkt zu zeigen. Als Zuschauer war man verwirrt: Hat sich der VAR derart schnell gemeldet? Kaum.

Die Schiedsrichter-Experten Collinas Erben schreiben auf Twitter:

«Seltsam ist das Zustandekommen des Pfiffs. Lahoz ist eigentlich ideal positioniert und reagiert doch erstaunlich unsicher: Erst eine unklare Geste (die aber wohl ‹weiterspielen› bedeutet), dann ein kaum hörbarer Pfiff, vermutlich auf Hinweis des Assistenten. Warum Lahoz sich hier überreden lassen hat, ist schwer zu verstehen, der Assistent hatte keine bessere Position. Entsprechend schwach und ohne jede Überzeugung wird die Entscheidung verkauft.»

Warum Lahoz sich hier überreden lassen hat, ist schwer zu verstehen, der Assistent hatte keine bessere Position. Entsprechend schwach und ohne jede Überzeugung wird die Entscheidung verkauft. Auch deshalb hätte eine VAR-Intervention wirklich Not getan. (4/5) — Collinas Erben (@CollinasErben) December 2, 2020

Sie hätten deshalb erwartet, dass der VAR eingreift, damit sich Lahoz diese Szene nochmals anschauen kann. Das war aber ebenfalls nicht der Fall, sodass dem BVB am Ende zwar die Freude über die erfolgreiche Achtelfinal-Qualifikation, aber auch Frust blieb.

Favre platzt der Kragen

Ziemlich viel Frust, wenn man Lucien Favre zuhört. Der Schweizer Trainer des BVB kommt nach dem Spiel noch ziemlich angesäuert zum Interview von «Sky». Für Favre ist klar: «Das war kein Elfmeter, das war eher Theater. Der Gegenspieler ist im Schwimmbad. Er hat übertrieben und niemand sagt etwas ...»

Doch so richtig platzt dem Romand erst der Kragen, als der Sky-Reporter nochmals die 1:2-Niederlage gegen Köln vom vergangenen Wochenende anspricht: «Nein, nicht schon wieder Köln! Wir sprechen von der Champions League und Sie sprechen schon wieder von Köln!»

Dennoch gibt Favre noch eine Erklärung ab, was denn nun gegen Lazio anders lief, als noch gegen Köln: «Gegen Köln haben wir zwei Tore nach Eckbällen bekommen und hatten sieben Torchancen. Real Madrid ist in der spanischen Liga das Gleiche passiert. Manchester City ist Nummer elf in England. Wir müssen uns nicht unterschätzen, aber müssen auch aufhören, uns zu überschätzen. Okay?» Danach beendet er das Interview abrupt und läuf tdavon.

Der Schiri und der schwierige Fall namens Fred

Auch beim (gehässigen) Spiel zwischen Manchester United und Paris St-Germain steht der Unparteiische mehr im Fokus als im Lieb sein kann. Und ständig hatte er mit United-Mittelfeldakteur Fred zu kämpfen.

In der 23. Minute lässt sich der Brasilianer von PSGs Leandro Paredes provozieren und zu einem (wenn auch leichten) Kopfstoss hinreissen.

Natürlich fällt Paredes theatralisch, doch bei einer Tätlichkeit wird im Normalfall bereits der Versuch bestraft. Nach der Videokonsultation entscheidet Schiedsrichter Daniele Orsato aber auf Gelb für Fred und keine Karte für Paredes. Richtig gewesen wäre wohl Rot für Fred und Gelb für Paredes.

Wie hättest du entschieden? Rot für Fred, Gelb für Paredes. Gelb für Fred, Gelb für Paredes. Gelb für Fred, keine Karte für Paredes. Keine Karte für Fred, Gelb für Paredes. Keine Karte für Fred, keine Karte für Paredes. Ich weiss es nicht.

Rund eine Viertelstunde später stehen wieder die gleichen zwei Spieler im Fokus. Fred tritt Parades in einem Zweikampf auf den Fuss. Wieder zückt der Schiedsrichter die gelbe Karte und zeigt sie … Paredes.

Die Fred-Saga gipfelt dann nach der Pause im längst fälligen Platzverweis. Überraschenderweise lässt United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer den Brasilianer im Spiel und büsst dafür. Allerdings ist auch dieses Mal der Schiedsrichterentscheid mehr als nur strittig. Fred spielt beim Tackling gegen Ander Herrera nämlich perfekt den Ball, erst danach kommt es zum Kontakt mit dem Gegner. Bereits im Rückstand und nur noch zu zehnt ist für die «Red Devils» gegen Paris nichts mehr zu holen.

Neymars dominanter Abend

Mann des Spiels beim 3:1-Auswärtssieg der Franzosen ist Neymar. Der Brasilianer packt gegen Manchester United seine ganze Klasse aus, erzielt zwei Tore zum 1:0 und zum 3:1 und ist auch sonst kaum zu halten. Am Ende hat der 28-Jährige die meisten gewonnene Zweikämpfe (11), die meisten erfolgreichen Dribblings (5), die meisten kreierten Chancen (4) und die meisten Schüsse aufs Tor (3) auf dem Konto.

Neymar's game by numbers against Man Utd:



71 touches

24 total duels contested (most)

11 duels won (joint-most)

5 fouls won (most)

5 take-ons completed (most)

4 chances created (most)

3 total aerial duels

3 recoveries

3 shots (joint-most)

3 shots on target (most)

2 goals



Wow. pic.twitter.com/Dad4PUqvEX — Squawka Football (@Squawka) December 2, 2020

Braithwaite wie Messi

Der wichtigste Leistungsträger beim FC Barcelona? Das scheint momentan nicht der in der Ukraine erneut geschonte Lionel Messi, sondern Martin Braithwaite zu sein. Der war bis letzte Woche im mit Superstars gespickten Team meist nur Ersatz. Doch gegen Dynamo Kiew in der Champions League durfte er von Beginn weg ran.

Seither ist Barcelona (gegen Kiew, gegen Osasuna und gestern gegen Ferencvaros Budapets) ungeschlagen und ohne Gegentor. Selbst haben die Katalanen in den drei Spielen elf Tore erzielt – macht alle 19 Minuten und sechs Sekunden einen Treffer. Braithwaite hat vier Tore selbst gemacht, eines vorbereitet und bei einem weiteren den Penalty dafür herausgeholt.

Barça since Martin Braithwaite came into the side last week: three games, 210 minutes, 11 goals, zero conceded. Avg. a goal every 19.1 minutes. Braithwaite's scored four of them, set up one and won the penalty for another — SPORT English (@Sport_EN) December 2, 2020

Chelseas Wand

Erinnerst du dich noch an den Sommer von 2018? Damals verlor Chelsea seinen Stammkeeper Thibaut Courtois an Real Madrid und holte dafür für sagenhafte 80 Millionen Euro den Spanier Kepa Arrizabalaga. Dieser Kepa hat diese Saison genau drei Ligaspiele bestritten und dabei sechs Tore kassiert.

Seither ist er nur noch Ersatz, teilweise nicht mal mehr im Matchkader der «Blues». Kepa wurde verdrängt von Edouard Mendy, der in diesem Sommer von Rennes zu Chelsea kam. Der 28-Jährige spielte bislang in der Premier League fünf Mal zu null und in der Champions League vier Mal. Beides sind internationale Bestwerte.

Edouard Mendy has kept more clean sheets than any other goalkeeper in the Premier League this season (5)



No player has kept more clean sheets in the #UCL this season than Edouard Mendy (4)



He's a keeper. 🔒 pic.twitter.com/Ss62jOaTIY — William Hill (@WilliamHill) December 2, 2020

Ein türkischer Weitschuss-König

Irfan Can Kahveci ist in der Schweiz noch nicht besonders bekannt. Gestern hat sich der türkische Mittelfeldspieler aber in die Geschichtsbücher der Königsklasse geschossen.

3 - Irfan Can Kahveci is the first player to score a hat-trick of goals from outside the box in a Champions League game since September 2004, when Wayne Rooney netted three against Fenerbahçe. Speculative. pic.twitter.com/nYJ6y49H2R — OptaJoe (@OptaJoe) December 2, 2020

Der 25-Jährige erzielt bei der bitteren 3:4-Niederlage gegen RB Leipzig alle drei Tore für Istanbul Basaksehir – und allesamt sind sie herrlich anzuschauen und fallen von ausserhalb des Strafraums. Das hat es in der Champions League seit 2004 und einem Wayne-Rooney-Hattrick gegen Fenerbahce nicht mehr gegeben.

Ronaldos neuer Rekord

Kein Champions-League-Spieltag ohne Rekord von Cristiano Ronaldo. Beim 3:0-Sieg von Juventus gegen Dynamo Kiew sorgt der Portugiese mit dem Treffer zum 2:0 nach der Pause für die Vorentscheidung. Es ist das 71. Heimtor von «CR7» in der Champions League, womit er seinen Rivalen Lionel Messi in dieser Sparte wieder überholt hat. Gleichzeitig war es das 750. Karrieretor des Portugiesen, der damit in einen exklusiven Kreis vorstösst. Neben Ronaldo haben erst Josef Bican (759) Tore und Pelé (757 Tore) die 750er-Marke geknackt.

Only three players in football history have scored 750 goals for club & country:



🇨🇿🇦🇹 Josef Bican (759)

🇧🇷 Pelé (757)

🇵🇹 Cristiano Ronaldo (750)



On the verge. pic.twitter.com/2ze5UD1sLj — Squawka Football (@Squawka) December 2, 2020

