Sport

Fussball

Bundesliga-Relegation: Werder Bremen bleibt nach Drama erstklassig



Bild: keystone

Drei Tore in den letzten Minuten – Werder Bremen bleibt nach Drama in der 1. Bundesliga

Werder Bremen bleibt in der Bundesliga. Der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt genügte im Rückspiel der Auf-/Abstiegsbarrage beim Zweitligisten Heidenheim ein 2:2 - das Hinspiel hatte 0:0 geendet.

Heidenheim – Bremen 2:2

Werder Bremen bleibt in der 1. Bundesliga. Nach dem 0:0 zuhause im Relegations-Hinspiel gegen Aussenseiter Heidenheim war für das Rückspiel klar: Bremen braucht mindestens ein Tor um nicht zum ersten Mal seit 40 Jahren abzusteigen. Bereits nach 3 Minuten war der Treffer Tatsache, nachdem Heidenheim-Verteidiger Norman Theuerkauf den Ball im Stile eines Goalgetters in den Winkel des eigenen Tores beförderte.

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, Tore gab es aber erst in der Schlussphase wieder. Tim Kleindienst brachte die Hoffnung in der 85. Minute zurück – in der Nachspielzeit machte Ludgiw Augustinsson mit dem 1:2 jedoch alles klar. Für den Sieg reichte es Bremen dennoch nicht, weil Tim Kleindienst in der 98. Minute noch per Penalty zum 2:2 traf. Das Remis reicht Bremen dank der Auswärtstor-Regel jedoch zum Klassenerhalt.

Heidenheim (2. Liga) - Werder Bremen 2:2 (0:1)

Tore: 3. Theuerkauf (Eigentor) 0:1. 85. Kleindienst 1:1. 94. Augustinssson 1:2. 98. Kleindienst (Foulpenalty) 2:2. -

Hinspiel 0:0. – Werder bleibt in der Bundesliga.

(zap)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Die Schweizer in der Bundesliga 2019/2020 Chefsache: Keine Fussball-Fans im Büro, bitte! Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter