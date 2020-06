Sport

Etwas in mir stirbt, wenn Werder Bremen aus der Bundesliga absteigt



Bild: imago sportfotodienst

Das hier ist eine zweigeteilte Story. Zuerst erlaube mir bitte eine kurze Schwärmerei – bei Werder war früher schliesslich wirklich alles besser. Und geniesse dann im zweiten Teil einen Blick ins Bildarchiv, um Helden vergangener Tage wiederzusehen.

Es sieht gar nicht gut aus für Werder Bremen. Der zweite Bundesliga-Abstieg der Geschichte, der erste seit 1980, steht unmittelbar bevor. Werder reicht am letzten Spieltag nicht einmal mehr ein Heimsieg gegen den 1. FC Köln, falls gleichzeitig auch Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin punktet. Und selbst wenn den Bremern dieses kleine Fussballwunder an der Weser noch gelingt, so stehen sie erst in der Relegation und sind noch lange nicht gerettet.

Bild: keystone

Werder Bremen ein Absteiger!? Fussballfans, die erst in den letzten Jahren zur Bundesliga gefunden haben, zucken mit den Schultern. Für sie sind die Grün-Weissen wahrscheinlich auf einer Stufe mit Mainz oder Wolfsburg, mit Augsburg oder Hoffenheim. Werder ist ein Klub, der halt auch noch da ist.

Dabei war Werder eine riesige Nummer und das ist noch überhaupt nicht lange her. Gefühlt war es gestern. Der Klub war drei Jahrzehnte lang der grösste Konkurrent von Bayern München und fast durchgängig ein deutsches Spitzenteam.

Die lange Liste der Erfolge:

1983 Vizemeister

1985 Vizemeister

1986 Vizemeister

1988 Meister

1989 Pokalfinalist

1990 Pokalfinalist

1991 Pokalsieger

1992 Cupsieger-Cup-Sieger

1993 Meister

1994 Pokalsieger

1995 Vizemeister

1999 Pokalsieger

2000 Pokalfinalist

2004 Meister und Pokalsieger

2006 Vizemeister

2008 Vizemeister

2009 Pokalsieger und UEFA-Cup-Finalist

2010 Pokalfinalist

Etwas in mir stirbt, wenn Werder Bremen aus der Bundesliga absteigt. Nicht, dass ich jemals ein glühender Fan der Norddeutschen gewesen wäre. Aber sie haben immer wieder wunderschönen Fussball zelebriert. Und sie haben sich damit eine Ecke in meinem Fussballherzen gesichert. Das natürlich vollgepflastert mit nostalgischen Erinnerungen ist.

Werder hatte Otto Rehhagel, den so lange regierenden «König Otto von Bremen». Es hatte Rudi Völler, Wynton Rufer, Marco Bode, Miroslav Klose, Johan Micoud und Ailton. Und Mario Basler, Andi Herzog, Uli Borowka, Oliver Reck, Rune Bratseth und Diego. Was hatte Werder immer für grandiose Fussballer! Da spielten selbst die berühmten Bremer Stadtmusikanten nur die zweite Geige.

Bild: imago images/Team 2

Doch die Gegenwart ist gnadenlos. Nichts kümmert sie weniger als die Vergangenheit, und mag diese auch noch so ruhmreich sein. Und was bringt die Zukunft? Auch Borussia Mönchengladbach musste unten durch und fing sich wieder. Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln wurden zu Liftklubs, der Hamburger SV und der VfB Stuttgart sind aktuell nur zweitklassig. Vom einst stolzen 1. FC Kaiserslautern, der in der 3. Liga kickt und Insolvenz angemeldet hat, gar nicht zu reden.

Niemand weiss, was kommen wird. Sicher ist nur eines: Werder Bremen wird in der Bundesliga von allen Fans, die in den 80er- und 90er-Jahren aufgewachsen sind (und die nicht aus Hamburg kommen), vermisst werden.

Und jetzt: Viele Bilder!

Querbeet durch drei Jahrzehnte.

Bild: imago/Kicker/Eissner

Bild: imago sportfotodienst

Bild: imago/Schumann

Bild: imago/Fishing 4

Bild: imago images

bild: imago images

Bild: imago sportfotodienst

Bild: imago images

Bild: imago/Kicker/Liedel

Bild: www.imago-images.de

Bild: www.imago-images.de

Bild: imago sportfotodienst

Bild: imago/Kicker/Liedel

Bild: imago/Kicker/Liedel

Bild: imago/Team 2

bild: imago images

Bild: imago sportfotodienst

Bild: imago/Kicker/Liedel

bild: imago images

bild: imago/Kicker/Liedel

Bild: imago/Schumann

Bild: www.imago-images.de

Bild: imago/Sven Simon

Bild: imago/Baering

Bild: imago/Jaspersen

Bild: imago sportfotodienst

Bild: imago images

Bild: imago images

Bild: www.imago-images.de

Bild: www.imago-images.de

Bild: imago images

Bild: imago images

Bild: www.imago-images.de

Bild: imago images

Bild: imago images

Bild: imago images

Bild: imago images

Bild: imago sportfotodienst

Bild: imago sportfotodienst

Bild: imago sportfotodienst

Bild: imago sportfotodienst

Bild: imago sportfotodienst

Bild: www.imago-images.de

Bild: imago sportfotodienst

Bild: imago sportfotodienst

