Die Schweizer schlugen nach Finnland auch Tschechien. Bild: www.imago-images.de

Schweizer Hockey-Nati ist bereit für die WM – im letzten Test schlägt sie Tschechien

Mehr «Sport»

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam ist vor der Weltmeisterschaft in beeindruckender Form. Nach dem 8:2-Erfolg gegen Finnland bezwang das Team von Trainer Patrick Fischer bei den Czech Hockey Games auch den Gastgeber. 5:3 lautete das Ergebnis am Ende zugunsten der Schweiz.

Fischers Aufgabe, sein endgültiges Kader zu benennen, erleichterte sich durch den Auftritt gegen Tschechien nicht. Gerade jene Akteure, die um die letzten Tickets im WM-Team kämpften, zeigten starke Leistungen. Simon Knak erzielte zwei Tore und einen Assist. Tyler Moy skorte je ein Tor und einen Assist. Dario Rohrbach traf. Und Verteidiger Dominik Egli erzielte zwei Tore. Alle nahmen noch nie an einer WM teil.

Der Treffer zählte nicht. Video: SRF

NHL-Legionäre waren gegen Tschechien noch keine dabei. Bis zur WM in Schweden und Dänemark, die am kommenden Freitag beginnt, könnte sich das aber noch ändern. Das Schweizer Trio von den New Jersey Devils aus Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Timo Meier hat schon angedeutet, die Nati zu verstärken. Auch Kevin Fiala und Janis Moser sind bereits aus den Playoffs ausgeschieden. Nationalteam-Direktor Lars Weibel wollte aber noch keine Verstärkungen bestätigen, solange diese nicht definitiv sind.

Tschechien - Schweiz 3:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Brünn. 6911 Zuschauer. SR Folkstrand/Wedin (SWE).

Tore: 4. Ondrej Kovarcik (Kondelik, Spacek/Ausschluss Walser) 1:0. 12. Egli (Moy, Knak) 1:1. 22. Knak (Fora) 1:2. 31. Egli (Baechler, Schmid) 1:3. 33. Michal Kovarcik (Ondrej Kovarcik, Pyrochta/Ausschlüsse Glauser; Lenc) 2:3. 46. Moy (Senteler, Knak) 2:4. 51. Rohrbach (Baechler) 2:5. 58. Flek (Ausschluss Ondrej Kovarcik!) 3:5.

Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Tschechien, 6mal 2 Minuten gegen die Schweiz.

Powerplay-Ausbeute: Tschechien 1/6; Schweiz 0/6(ein Shorthander kassiert).

Schüsse: Tschechien 22 (9-6-7); Schweiz 30 (8-10-12).

Tschechien: Vejmelka; Spacek, Krejcik; Pyrochta, Hajek; Kostalek, Tichacek; Gazda; Kousal, Kodytek, Lenc; Reichel, Michal Kovarcik, Ondrej Kovarcik; Klapka, Kondelik, Vozenilek; Kucerik, Flek, Klima; Zadina.

Schweiz: Charlin; Glauser, Kukan; Karrer, Berni; Fora, Marti; Egli, Jung; Riat, Malgin, Andrighetto; Rohrbach, Baechler, Schmid; Moy, Senteler, Knak; Ambühl, Walser, Ritzmann.

Bemerkungen: Schweiz ohne Aeschlimann (Ersatztorhüter), Bertschy, Jäger, Hofmann (alle überzählig). - Timeout Tschechien (55.). (nih/sda)