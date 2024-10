Manchester United weiterhin in der Krise – Bayern überfährt Bochum

Gegen die Tottenham Hotspur gelang Crystal Palace der erste Saisonsieg. Jean-Philippe Mateta konnte in der 31. Minute die Führung erzielen. Durch den Sieg konnte Crystal Palace die Abstiegsplätze verlassen. Tottenham verpasst durch die Niederlage den Anschluss an die europäischen Plätze.

Die letzten fünfzehn Minuten boten viel Spektakel. Zunächst sorgte Crysencio Summerville für den Führungstreffer von West Ham. Wenige Minuten später konnte Casemiro mit einem Kopfball für den Ausgleich sorgen. Manchester kommt in dieser Saison weiterhin nicht in Fahrt und steht nur auf dem 14. Tabellenrang. Für Trainer Erik Ten-Hag wird die Luft damit immer dünner.

West Ham gelingt gegen Manchester United der dritte Saisonsieg. In der 92. Minute konnte Jarrod Bowen das Spiel durch einen umstrittenen Elfmeter entscheiden.

Chelsea konnte in der 18. Minute dank eines Treffers von Nicolas Jackson in Führung gehen. Alexander Isak gelang nach einer knappen halben Stunde der Ausgleich. Cole Palmer sorgte kurz nach dem Pausentee für das 2:1. Fabian Schär spielte bei Newcastle durch und erhielt eine Gelbe Karte.

Newcastle United verliert das Auswärtsspiel gegen Chelsea 1:2. Seit nun fünf Ligaspielen wartet Newcastle nun auf einen Sieg in der Premier League. Chelsea feierte den ersten Sieg in der Liga seit dem 28. September.

Auch nach der Pause konnte Bochum, bei dem Trainer Peter Zeidler nach dem letzten Spiel entlassen wurde, nicht reagieren. Stattdessen erhöhten die Münchner durch Tore von Harry Kane, Leroy Sané und Kingsley Coman. Bochum wartet damit auch nach dem achten Spiel weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Durch den Kantersieg steht Bayern weiterhin an der Spitze der Bundesliga.

Die Bayern schlagen den VfL Bochum gleich mit 5:0. Bereits nach 16 Minuten bringt Michael Olise mit einem schönen Freistoss in Führung. Bis zur Pause konnte Jamal Musiala für den Rekordmeister erhöhen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Referendum der EDU erzwingt in Basel Abstimmung über den ESC-Kredit

Toter nach Fan-Schlacht in Brasilien +++ Guerdat in Helsinki auf dem Podest

Rostec-Chef warnt vor Kollaps in der russischen Industrie

YB-Trainerin Wübbenhorst wird Mutter: «Hatte Angst vor der Reaktion meiner Spielerinnen»

Es ist eine im Fussball (noch) ungewöhnliche Situation. Imke Wübbehorst, die Trainerin des Super-League-Teams der YB-Frauen, wird bald Mutter und geht darum in wenigen Wochen mitten in der Saison in den Mutterschaftsurlaub. Mit «20 Minuten» hat die Deutsche über die Reaktion ihrer Spielerinnen gesprochen und wie YB als Verein mit der Schwangerschaft umgeht.