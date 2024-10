Kein Gewinner im Spitzenspiel. Bild: keystone

Arsenal und Liverpool teilen sich die Punkte – Bayern überfährt Bochum

Bundesliga

Bochum – Bayern München 0:5

Die Bayern schlagen den VfL Bochum gleich mit 5:0. Bereits nach 16 Minuten bringt Michael Olise mit einem schönen Freistoss in Führung. Bis zur Pause konnte Jamal Musiala für den Rekordmeister erhöhen.

Bayern hat keine Mühe gegen Bochum. Bild: keystone

Auch nach der Pause konnte Bochum, bei dem Trainer Peter Zeidler nach dem letzten Spiel entlassen wurde, nicht reagieren. Stattdessen erhöhten die Münchner durch Tore von Harry Kane, Leroy Sané und Kingsley Coman und gewannen am Ende 5:0. Bochum wartet damit auch nach dem achten Spiel weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Durch den Kantersieg steht Bayern weiterhin an der Spitze der Bundesliga.

Bochum - Bayern München 0:5 (0:2).

Tore: 16. Olise 0:1. 26. Musiala 0:2. 57. Kane 0:3. 65. Sané 0:4. 71. Coman 0:5.

Bemerkungen: Bochum ohne Loosli (Ersatz).

Union Berlin – Frankfurt 1:1

Durch das Remis gegen Eintracht Frankfurt steht Union Berlin neu auf dem vierten Tabellenrang. Mario Götze sorgte in der 14. Minute für die Frankfurter Führung. Durch ein Tor von Benedict Hollerbach glichen die Berliner aus und bleiben damit auch im vierten Heimspiel der Saison ohne Niederlage.

Kurz vor dem Ende gelang Tim Skarke noch der vermeintliche Siegtreffer für Union. Aufgrund einer Abseitsposition zählte der Treffer allerdings nicht. Durch das Unentschieden steht Union Berlin neu auf dem vierten Tabellenrang.

Union Berlin - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:1). -

Tore: 14. Götze 0:1. 66. Hollerbach 1:1.

Bemerkungen: 76. Gelb-Rote Karte gegen Theate (Eintracht Frankfurt). Eintracht Frankfurt mit Amenda (ab 82.).

Premier League

Chelsea – Newcastle United 2:1

Newcastle United verliert das Auswärtsspiel gegen Chelsea 1:2. Seit nun fünf Ligaspielen wartet Newcastle nun auf einen Sieg in der Premier League. Chelsea feierte den ersten Sieg in der Liga seit dem 28. September.

Cole Palmer schiesst Chelsea zum Sieg. Bild: keystone

Chelsea konnte in der 18. Minute dank eines Treffers von Nicolas Jackson in Führung gehen. Alexander Isak gelang nach einer knappen halben Stunde der Ausgleich. Cole Palmer sorgte kurz nach dem Pausentee für das 2:1. Fabian Schär spielte bei Newcastle durch und erhielt eine Gelbe Karte.

Chelsea - Newcastle United 2:1 (1:1).

Tore: 18. Jackson 1:0. 32. Isak 1:1. 47. Palmer 2:1. -

Bemerkungen: Newcastle mit Schär (verwarnt).

West Ham – Manchester United 2:1

West Ham gelingt gegen Manchester United der dritte Saisonsieg. In der 92. Minute konnte Jarrod Bowen das Spiel durch einen umstrittenen Elfmeter entscheiden.

Manchester United findet nicht aus der Krise. Bild: keystone

Die letzten fünfzehn Minuten boten viel Spektakel. Zunächst sorgte Crysencio Summerville für den Führungstreffer von West Ham. Wenige Minuten später konnte Casemiro mit einem Kopfball für den Ausgleich sorgen. Manchester kommt in dieser Saison weiterhin nicht in Fahrt und steht nur auf dem 14. Tabellenrang. Für Trainer Erik Ten-Hag wird die Luft damit immer dünner.

West Ham United - Manchester United 2:1 (0:0).

Tore: 74. Summerville 1:0. 81. Casemiro 1:1. 92. Bowen (Penalty) 2:1.

Arsenal – Liverpool 2:2

Im Spitzenspiel der Premier League müssen sich Arsenal und Liverpool mit einem Punkt zufriedengeben. Durch Bukayo Saka gelang Arsenal die frühe Führung. Nach einem Eckball nickte Virgil Van Dijk zum Ausgleich ein. Noch vor der Pause konnten die Gunners wieder in Führung gehen. Mikel Merino sorgte mit seinem Kopfball für Begeisterung im Emirates Stadium.

Das Spiel blieb im zweiten Abschnitt hart umkämpft, doch Liverpool wurde stärker und sorgte durch Mohamed Salah in der 81. Minute für den Ausgleich. Das Unentschieden ist ein gerechtes Resultat und wird besonders Manchester City freuen. Der aktuelle englische Meister bleibt damit auf dem ersten Platz.

Arsenal - Liverpool 2:2 (2:1)

Tore: 9. Saka 1:0. 18. van Dijk 1:1. 43. Merino 2:1. 81. Salah 2:2.



Crystal Palace – Tottenham 1:0

Gegen die Tottenham Hotspur gelang Crystal Palace der erste Saisonsieg. Jean-Philippe Mateta konnte in der 31. Minute die Führung erzielen. Durch den Sieg konnte Crystal Palace die Abstiegsplätze verlassen. Tottenham verpasst durch die Niederlage den Anschluss an die europäischen Plätze.



Serie A

Inter Mailand – Juventus Turin 4:4

Was ein Spiel im San Siro. Im Verfolgerduell der Serie A gibt es insgesamt acht Tore zu bestaunen. Nach einer Viertelstunde erzielte Piotr Zielinski per Elfmeter das erste Tor des Abends für Inter Mailand. Durch Treffer von Dusan Vlahovic und Timothy Weah war zwölf Minuten später plötzlich Juventus in Führung. Doch es war noch lange nicht Pause. Innerhalb von zwei Minuten kehrten die Mailänder das Spiel wieder zu ihren Gunsten. Henrikh Mkhitaryan und wiederum Zielinski per Elfmeter erzielten die Tore für Inter.

Juventus und Inter trennen sich Unentschieden. Bild: keystone

Kurz nach der Pause erhöhte Denzel Dumfries auf 4:2. Daraufhin wurde Juventus wieder besser und verkürzte zwanzig Minuten vor Schluss dank eines Tores von Kenan Yildiz. Der Türke, welcher erst in der 61. Minute eingewechselt wurde, war auch für den Ausgleich in der 82. Minute zuständig.

In der vergangenen Saison liess Inter in der Meisterschaft in 38 Partien bloss 22 Gegentore zu, nun sind es nach neun Spielen bereits deren 13. Das unterstreicht, dass die defensive Stabilität, zum Leidwesen von Sommer, etwas verloren gegangen ist. Inter liegt nun vier Punkte hinter Leader Napoli.

Inter Mailand - Juventus Turin 4:4 (3:2).

Tore: 15. Zielinski (Penalty) 1:0. 20. Vlahovic 1:1. 27. Weah 1:2. 35. Mchitarjan 2:2. 37. Zielinski (Penalty) 3:2. 53. Dumfries 4:2. 71. Yildiz 4:3. 82 Yildiz 4:4.

Bemerkungen: Inter mit Sommer im Tor.

La Liga

Getafe – Valencia 1:1

Valencia bleibt weiterhin auf dem letzten Platz der LaLiga. Im Auswärtsspiel gegen Getafe sah lange alles gut für Valencia aus. In der 36. Minute erzielte Enzo Barrenechea das 1:0. In der 90. Minute konnte Getafe durch einen Elfmeter ausgleichen.. Kurz vor Schluss konnte Getafe noch fast den Siegtreffer erzielen, doch Valencias Torhüter Giorgi Mamardaschwili reagierte Weltklasse.

Ligue 1

Nizza – Monaco 2:1

Trotzdem ersten Saisontor von Breel Embolo, verliert Monaco zum ersten Mal in dieser Saison. Der Schweizer Internationale brachte die Gäste in der 39. Minute in Führung. Nachdem Evann Guessand für Nizza in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ausgeglichen hatte, wurde Monacos Brasilianer Vanderson noch vor der Pause wegen unsportlichem Verhalten vom Platz gestellt.

Embolo erzielte heute sein erstes Meisterschaftstor der Saison. Bild: keystone

Die Überzahl nutzten die Gastgeber zum 2:1 durch Gaëtan Laborde (71.). Bei Monaco kam vom Schweizer Trio lediglich Embolo zum Einsatz. Captain Denis Zakaria war ebenso Ersatz wie Goalie Philipp Köhn, der die Nummer-1-Position an Radoslaw Majecki verloren hat. (rizsda/apa)