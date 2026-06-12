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Darum heisst Fussball in den USA Soccer und nicht Football

Fans arrive for the for the announcement of the United States men&#039;s national soccer team roster, Tuesday, May 26, 2026, in New York, ahead of the FIFA World Cup soccer tournament. (AP Photo/Eduar ...
Siegessicherer Soccer-Fan in New York.Bild: keystone

Selbst Trump fragt sich, warum Fussball in den USA Soccer heisst

Nach Mexiko greifen mit Kanada und den USA die beiden anderen WM-Gastgeber ins Geschehen ein. Dort heisst Fussball nicht Football, sondern Soccer. Anderswo wurde dieser Begriff bereits gestrichen.
12.06.2026, 17:1012.06.2026, 17:13
Ralf Meile
Ralf Meile

Distanzen in Meilen statt Kilometern, Flüssigkeiten in Gallonen statt Litern, Temperaturen in Fahrenheit statt Celsius. Die Vereinigten Staaten von Amerika tanzen bei Masseinheiten aus der Reihe – und auch wenn es darum geht, wie der populärste Sport der Welt heisst.

Als «Soccer» ist Fussball zwischen New York und Los Angeles bekannt. Weil es dort eben auch «Football» gibt, der in den USA die wesentlich grössere Sportart ist. Wir kennen sie hierzulande als «American Football».

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Video: watson/Emily Engkent

Weil zwei Sportarten nicht den gleichen Namen tragen konnten, setzte sich vor rund 150 Jahren die heute noch gebräuchliche Lösung durch. Football, das primär mit der Hand und mit einem eiförmigen Ball gespielt wird, durfte in den USA seinen Namen behalten. Und der Fussball, der mit den Füssen getreten wird, wurde zu Soccer.

Das ist eine Abkürzung für «Association Football» (Verbandsfussball), wie die englischen «Erfinder», die als erste Regeln festlegten, ihre Sportart getauft hatten, um sich vom Rugby zu unterscheiden. Aus «Association Football» wurde erst «Assoc», dann «Socca» oder «Socker» und schliesslich eben «Soccer», das sich durchsetzte.

Ob sich mit der Fussball-WM 2026 in den USA etwas daran ändert? Bei der Auslosung der WM-Gruppen im Dezember brachte US-Präsident Donald Trump eine Namensänderung ins Spiel. «Wir nennen es Soccer, aber in Wirklichkeit ist es Football», sagte er. «Es macht keinen Sinn, dass wir Soccer sagen. Wir müssen einen anderen Namen für die NFL finden», meinte Trump in Richtung der National Football League.

KEYPIX - President Donald Trump holds the FIFA World Cup Winners Trophy during an announcement in the Oval Office of the White House, Friday, Aug. 22, 2025, in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)
Weltmeister USA? Donald Trump träumt mit dem WM-Pokal in der Hand.Bild: keystone

In einem anderen Land gab es die Abkehr vom Begriff Soccer schon. In Australien heisst der Fussballverband mittlerweile «Football Australia». Geblieben ist der Spitzname der Nationalmannschaft. Deren Spieler treten als «Socceroos» an – in der Gruppenphase dieser WM unter anderem gegen die USA.

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