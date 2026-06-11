Manuel Akanji im Auswärtstrikot der Schweiz. Bild: keystone

«Verunstaltet» und «übelkeitserregend» – die Weltpresse verspottet Nati-Trikots

Vor den grossen Turnieren tauchen gerne Rankings über das Trikot-Design der teilnehmenden Nationen auf. Die beiden Leibchen der Schweizer Nati fallen dabei komplett durch.

Martin Messmer Folge mir

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Hoffentlich schneidet die Schweizer Nati an der WM besser ab als das Design ihrer Trikots, die sie in den USA trägt. Diese fallen bei Rankings der Weltpresse nämlich durch. Man muss sogar von Spott reden, der über uns hereinprasselt.

«The Athletic», der Sportteil der «New York Times», hat die Heim-Trikots aller 48 teilnehmenden Nationen bewertet und eine Rangliste erstellt. Die Schweizer Nati landet dabei ganz weit hinten, auf Platz 36.

Nico Elvedi im Heimtrikot der Schweiz. Bild: keystone

«Es dürfte nicht viele Trikots bei dieser WM geben, die von Verwaltungs- und Papierkram inspiriert sind, aber mal ehrlich … Wenn es jemand treffen sollte, dann die Schweiz», heisst es dazu.

Begründet wird diese Haltung damit, dass Ausrüster Puma sich beim Design des Dresses «von den futuristischen Pässen der Nation» inspirieren liess– was die «New York Times» beunruhigt, denn: «Toll! Was kommt als Nächstes: Versicherungspapiere? Parkgenehmigungen? Baugenehmigungen?»

Damit nicht genug, die «NYT» hat noch mehr zu nörgeln. Das neue Dress solle nämlich «Disziplin und Freiheit zugleich verkörpern», weiss das Weltblatt. Das klinge ein bisschen so, «als wolle man uns weismachen, ‹dass Regeln den Spass ausmachen›».

Fazit der «NYT»: «Letztendlich ist es, selbst wenn man diesen ganzen Unsinn ignoriert, einfach ein ziemlich vergessenswertes Trikot – schade.»

Leuchtgrünes Auswärtsdress landet auf Rang 95 von 96

Noch härter fällt das Urteil des englischen Newsportals The Independet aus, welches gleich alle 96 Heim- und Auswärtstrikots bewertet hat. Das leuchtgüne Away-Dress der Nati landet dabei auf dem zweitletzten Platz.

Begründung: «Es sieht aus, als hätte ein Kleinkind mit einem Textmarker das Design eines ansonsten akzeptablen Trikots verunstaltet. Für Torhüter mag das ja noch gehen, aber ansonsten: nein danke.»

Immerhin ein Lob gibt es doch noch: «Das Wappen ist, wie immer bei der Schweiz, ein grosses Plus» – oder ist auch das nur Spott? Ein bisschen besser gefällt dem «Independent» das rote Heim-Dress unserer Nati. Es landet aber auch nur auf Rang 72. «Etwas ungewöhnlich, aber im Grossen und Ganzen in Ordnung.»

Zurück zum leuchtgrünen Nati-Dress. Dieses ist auch beim US-Sender ESPN auf dem zweitletzten Platz. Es sei «übelkeitserregend». Nun, zu diesem Urteil erlauben wir uns eine Replik: Wenn die Nati an der WM ihre Gegner schwindlig spielt, haben wir gar nichts dagegen.