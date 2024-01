Die Berner Ostkurve wird am Samstag leer bleiben. Bild: www.imago-images.de

Fussballfans planen Kundgebung in Bern – Polizei erlaubt diese aber nicht

Die Berner Kantonspolizei will am Samstag in Bern keine unbewilligte Kundgebung von Fussballfans tolerieren. In Fankreisen wurde in den letzten Tagen aufgerufen, in Bern ein Zeichen gegen Kollektivstrafen zu setzen.

Eine solche Kollektivstrafe beispielsweise kommt am Samstag mit der Sperrung der YB-Fankurve im Berner Wankdorfstadion zum tragen. Die Massnahme wurde wegen Sachbeschädigungen durch YB-Fans in Zürich ausgesprochen.

Dass sonst hart rivalisierende Fanszenen für eine solche Aktion zusammen spannen, wäre zumindest ungewöhnlich. Ob es dazu kommt, wird sich zeigen. Die Berner Kantonspolizei jedenfalls will unbewilligte Fanmärsche oder Umzüge sowohl zum Match im Stadion wie auch im Zusammenhang mit der angekündigten Protestaktion nicht tolerieren.

Die Berner Polizei erlaubt die geplante Fankundgebung nicht. Bild: keystone

Die angekündigte Aktion sei bewilligungspflichtig, ruft die Polizei den Fans in einer Mitteilung vom Freitag in Erinnerung. Ohne Bewilligung gelte sie als unbewilligte Kundgebung.

In diesem Fall werde die Polizei die nötigen Massnahmen treffen und Sicherheit sowie Ruhe und Ordnung durchsetzen. Dies insbesondere, wenn Dritte gefährdet und Sachbeschädigungen begangen würden.

Weiter hält die Polizei in ihrer Mitteilung fest, dass das Abbrennen von Pyros, Knallkörpern oder Rauchtöpfen verboten ist. (nih/sda)