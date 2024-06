Grosse Marken kopieren seine Arbeit – das ist Jean Benoit Schüpbach, Schuh-Tüfler der Nati

Es kam aber auch vor, dass er einem Grossen des Weltfussballs die Schuhe präparierte, ohne es zu wissen. So passiert bei Zlatan Ibrahimovic. Dieser sah beim Ex-Basler Daniel Majstorovic, Teamkollege im schwedischen Nationalteam, erstmals das Mixed-System aus Nocken und Stollen und wollte das auch. Also erteilte er Majstorovic den Auftrag, ihm solche Schuhe zu besorgen. Als der damalige FCB-Spieler Reto Zanni mit Schuhen diverser FCB-Spieler nach Marnand fuhr, waren darunter auch jene von Ibrahimovic. Wochen später erhielt Schüpbach eine SMS von Zanni: «Zlatan Ibrahimovic bedankt sich für die Schuhe, er ist sehr glücklich damit.» (aargauerzeitung.ch)

Die Sache war erfolgreich, was sich in der Branche schnell herumsprach. So nahm ihn Puma, damals wie heute Ausrüster der Nati, unter Vertrag. Doch die Sache war nicht unkompliziert. Im Vergleich zu heute war damals vertraglich festgehalten, dass 80 Prozent der Nati-Spieler mit Puma spielen müssen - heute sind sie frei.

Marnand, 161 Einwohner, mehr Weiler als Dorf, acht Kilometer südlich von Payerne. Hier hat Schüppi, wie er von allen genannt wird, sein Sportgeschäft. Und hier hat alles begonnen. Und zwar, weil ihn die Füsse in den Skischuhen immer fürchterlich geschmerzt haben. Also begann er herumzutüfteln und fand bald eine Lösung. Als Stéphane Henchoz, der ein paar Dörfer weiter weg wohnte, davon hörte, bat er Schüpbach um Einlagen für die Fussballschuhe.

Er, das ist keiner aus der ersten Reihe. Es ist einer, der seit 1999 bei der Nati dabei ist, sich aber nie in den Vordergrund gedrängt hat, obwohl er weltweit als absolute Kapazität gilt. Er, das ist der 63-jährige Schuhtüftler Jean Benoit Schüpbach, der den globalen Multis wie Nike, Adidas oder Puma meist so weit voraus ist, dass denen nichts anderes übrig bleibt, als seine Erfindungen zu kopieren – und der selbst den grossen Zlatan Ibrahimovic glücklich gemacht hat.

Die FDP will die Volksschule umbauen – so sieht der Plan aus

Seit 16 Jahren nicht mehr verloren – so gut ist die Nati in Duellen mit Deutschland

Die Schweiz trifft heute (21 Uhr) in der Vorrunde der Fussball-EM auf den Gastgeber Deutschland. Wir werfen einen Blick in die Geschichtsbücher und stellen fest: Es wird schwierig. Anlass zu Hoffnung gibt es aber trotzdem.

Am Sonntag trifft die Schweiz in der Vorrunde der Europameisterschaft zum ersten Mal seit 1966 an einer Endrunde auf Deutschland. Ein Blick zurück auf die vergangenen Nachbarschaftsduelle gibt Anlass zu Hoffnung, denn die letzte Niederlage der Schweiz liegt 16 Jahre zurück (ein 0:4 2008 in Basel). Das Ganze hat aber einen Haken.