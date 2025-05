«Ein Sommer-Märchen Anfang Mai» – auch die Medien überschütten den Inter-Goalie mit Lob

Ohne die verblüffenden Reflexe und die olympische Ruhe seines Torhüters hätte Inter in diesem Halbfinal niemals die Prognosen überlisten können. Mit seinen 36 Jahren ist der in Morges geborene Keeper so stark wie nie zuvor. Heute steht er einem Thibaut Courtois in nichts mehr nach. Der Mann, der mit Bayern deutscher Meister und mit Inter italienischer Meister wurde, verdient die höchste Weihe am 31. Mai in München gegen PSG oder Arsenal.