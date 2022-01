Max Eberls emotionaler Rücktritt: «Möchte mit diesem Fussball gerade nichts zu tun haben»

Am Freitag hat Manager Max Eberl seinen Rücktritt bei Borussia Mönchengladbach bekannt gegeben. Damit geht eine Ära zu Ende: Eberl arbeitete seit 1999 für die «Fohlen», die letzten gut 13 Jahre als Sportdirektor.

Bei seiner Abschieds-Pressekonferenz betonte Eberl, dies sei kein Wechsel aufgrund von sportlichen Ambitionen. Viel mehr gehe es ihm darum, vom Fussball wegzukommen. «Das ist die für mich wahrscheinlich mit Abstand schwierigste Pressekonferenz in der Zeit, in der ich bei Borussia Sportdirektor sein durfte», meine Eberl, sichtlich mitgenommen von der ganzen Situation. Danach führte er aus:

«Ich bin erschöpft und müde und habe nicht mehr die Kraft, die Position so auszuführen, wie es der Verein verdient hätte. Ich habe viel auf mich genommen, habe immer mit enormer Akribie gearbeitet. Im vergangenen Jahr habe ich mir dann die Auszeit genommen. Danach kam wieder sehr viel zusammen. Nach der anschliessenden Transferperiode habe ich gemerkt, dass es in die falsche Richtung geht.»

Er werde nun das ganze Fussball-Business zumindest für den Moment hinter sich lassen, erklärte Eberl. Er brauche eine Pause.

«Ich möchte jetzt einfach mal Max Eberl sein. Ich möchte die Welt sehen und denke zum ersten Mal in meinem Leben nur an mich. Ich möchte mit diesem Fussball gerade nichts zu tun haben. Der Klub konnte nicht merken, wie es mir geht. Ich habe meinen Job ganz normal weiter gemacht. Ich habe nicht zugelassen, dass jemand merkt, wie es mir geht.»

Auch Eberl musste nach den zuletzt enttäuschenden Resultaten Kritik einstecken. Bild: keystone

Eberl rechnete zudem mit den neusten Entwicklungen in der Fussballwelt ab. So werde zu schnell über gewisse Dinge geurteilt, zu viele andere Sachen rücken in den Mittelpunkt.

«Ich wünsche mir, dass der Fussball im Mittelpunkt steht und nicht das ganze Drumherum. Ich finde, dass wieder mehr Respekt herrschen sollte. Es gab schon Beleidigungen und Gerüchte zu meiner Entscheidung, bevor ich überhaupt ein einziges Wort dazu gesagt hatte.»

Seit seiner Übernahme als Manager hat Max Eberl mit den «Fohlen» viele sportliche Erfolge feiern können. In seiner Zeit erreichte Gladbach dreimal die Champions League. Eberl war nach Michael Zorc (Borussia Dortmund) und Rudi Völler (Bayer Leverkusen) dienstältester Manager der Bundesliga. Sein Vertrag war noch bis Sommer 2026 datiert. (dab)